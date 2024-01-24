慘！世界健身掛牌首日殺近跌停 中籤戶1張現賠逾1.2萬

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健身產業領導者-世界健身-KY（2762），24日以每股132元正式掛牌上市，成為運動休閒類股重量級生力軍。不過，上市一開盤，股價走跌後，隨即反彈至133元價位，但隨後走跌震盪整理，11時42分跌到119.5元價位，下跌逾12元，跌幅9.47%，逼近跌停價，成交量2,466張，等於中籤投資人1張現賠逾1萬2,000元。

世界健身商標由董事長柯約翰，自美國引進，除台灣、中國大陸、香港及澳門獨家授權外，尚有日本、泰國及菲律賓等地的優先授權權利，未來將尋覓適合機會，複製在台成功經驗於海外設點。

法人表示，世界健身已進入疫後復甦階段，疫情前，每年約拓點超過10家，疫情期間則每年拓點超過5家，2024年除加速拓點計畫外，將同時擴增零售等交叉行銷方式，而台灣健身市場滲透率目前僅為4.99％，若未來能達到美國市場21.2％的滲透率，產業未來發展深具成長潛力，可樂觀看待中長期展望。

世界健身-KY營運狀況已逐步擺脫新冠肺炎疫情影響，2022年度及2023年前三季合併營收分別為88.63億元及70.22億元，依上市前資本額10億元計算，每股稅後盈餘（EPS）分別為3.04元及2.44元。

世界健身-KY主要提供會員專業健身運動器材、場地及各項有氧運動課程，以及專業教練課程服務等，營運會所分為全方位服務的標準會所「World Gym」、鎖定重訓族群而開創的低單價快速健身服務「World Gym Express」及主打以科技監測運動表現，且為高效率團體教練課程的全新運動型態「FITZONE」3大系列，符合各種運動客層之需求。

世界健身重視創新課程及產品，教練課程方面，致力於強化自身教育訓練系統，依教練專長規劃「WFS專項分級制度」，促進教練適性發展；有氧課程方面注重多元化開發創編；產品方面，今年正式跨足零售市場，銷售運動服飾及周邊商品。

同時，世界健身也將陸續在部分分店，設置能量飲品吧，銷售為健身族群量身設計的飲品，會員服務提供、朝多角化發展。

世界健身今年推出品牌全新概念「World Gym Express Pro」，規劃Studio X高效能HIIT心肺課程、引進AI智能體態檢測，近期自行開發的行動裝置應用程式（World Gym App）亦已更新整合，紀錄進場次數、運動時長與串接MYZONE的功能，分析健身數據，提供會員智能科技的健身體驗。