瑞穗天合酒店寵粉天天賓果送住宿券、揪團任四間加碼送Villa

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瑞穗天合國際觀光酒店周年慶，即日起至4月30日推出多重好禮大方送，第一重邀請雙魚座、牡羊座、金牛座與酒店一起慶生，3星座獨享雙人平日入住一泊二食8,500元起。其他星座則可選擇第二重優惠，鐵粉回饋專案限時加碼，3、4月不限房型入住四個夜次，立即贈送格蘭雅緻別墅Villa雙人平日住宿券一張。

周年慶期間更每天舉辦賓果樂晚會，天天送出至少一張住宿券，最大獎有機會抽中最頂級的總統別墅Villa。入住日期：3月1日至4月30日，大假日4月4日至4月6日不適用。

瑞穗天合國際觀光酒店周年慶活動推出兩個住房優惠，第一重邀請雙魚座、牡羊座、金牛座旅客於3、4月入住，即享專屬優惠價雙人平日入住一泊二食8,500元＋10％起，並贈送壽星禮包，房型可選擇莊園精緻客房或莊園溫馨家庭房，早晚餐於PRIME ONE牛排館內享用半自助式套餐。或是選擇附有旋轉溜滑梯的親子溫馨家庭房，可免費招待兩位5歲以下兒童入住，等同2位大人2位幼童的家庭，一泊二食只要8,500元＋10％起，讓小孩盡情玩到流連忘返。

第二重優惠開放給所有星座，將酒店原有鐵粉回饋活動再加碼，3、4月期間不限房型同日入住四間，或同日入住兩間且連住兩晚，立即贈送格蘭雅緻別墅Villa雙人平日住宿券一張，訂4間送1張、訂8間送2張以此類推，住宿券可於當次入住或下次入住使用，適合家人親朋好友一起揪團出遊享優惠。

周年慶期間瑞穗天合國際觀光酒店，每晚將於互動劇院舉辦賓果樂晚會，不限通路與專案，入住每房每晚皆可獲贈一張賓果卡，當月壽星憑證件再加贈一張，晚會當天首位對中賓果卡上24個號碼者，即可以1元兌換住宿券一張，如在41球以內賓果卡全數對中，可享1元入住最頂級豪華的格蘭總統別墅，享受總坪數650坪、室內136坪兩層樓三間客房，還配備按摩椅、跑步機等設備，獨棟尊榮的空間、泡湯池與戶外庭園、推桿果嶺等。

42球以內可獲得格蘭尊爵或皇室別墅住宿券，43球以內可獲得格蘭雅緻別墅住宿券，44球以內可獲得城堡豪華套房住宿券，45球以內為莊園溫馨家庭房住宿券，如45球內都未有得獎者，將持續開球到出現首位得主為止，保證天天送出城堡精緻客房住宿券，與入住賓客分享周年慶的歡樂與喜悅。

酒店館內以均勻、和諧、平衡、自然為理念的悅華莊SPA，迎接周年慶也同步於3、4月推出優惠，期間只要預約任一堂價值3,850元的60分鐘身體按摩課程，即贈送30分鐘足部按摩或30分鐘臉部護理，贈送之課程價值2,200元，好禮二選一回饋給舊雨新知，讓入住的貴賓體驗更超值，在芳療師結合東西的精妙手法下，徹底紓壓放鬆身心。

而瑞穗天合國際觀光酒店以聯合國永續發展目標SDGs作為企業發展的目標，秉持地方創生概念持續推動在地文化，酒店每日營運的瑞穗市集，邀集當地小農或手作藝術進駐，周年慶期間更邀請重量級原住民藝術家共襄盛舉，3月2日和3月9日由國際知名阿美族藝術家優席夫．卡照，為旅客開設藝術美學彩繪課程。

此外酒店將於3月30日和4月6日舉辦周年慶音樂Party，由阿美族的創作歌手舞思愛以美聲能量打造熱鬧氛圍，瑞穗天合國際觀光酒店寵粉不手軟，從藝術課程、演唱等多元活動為周年慶畫龍點睛注入活力。