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瑞穗天合酒店寵粉天天賓果送住宿券、揪團任四間加碼送Villa

  • 工商時報 姚舜
瑞穗天合國際觀光酒店周年慶期間天天送住宿券，最大獎格蘭總統別墅總坪數650坪。圖／瑞穗天合國際觀光酒店
瑞穗天合國際觀光酒店周年慶期間天天送住宿券，最大獎格蘭總統別墅總坪數650坪。圖／瑞穗天合國際觀光酒店

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瑞穗天合國際觀光酒店歡慶周年，三星座平日雙人一泊二食8500元起。圖／瑞穗天合國際觀光酒店
瑞穗天合國際觀光酒店歡慶周年，三星座平日雙人一泊二食8500元起。圖／瑞穗天合國際觀光酒店
瑞穗天合國際觀光酒店周年慶期間邀請藝術家優席夫旅客開設藝術美學彩繪課程。圖／瑞穗天合國際觀光酒店
瑞穗天合國際觀光酒店周年慶期間邀請藝術家優席夫旅客開設藝術美學彩繪課程。圖／瑞穗天合國際觀光酒店

瑞穗天合國際觀光酒店周年慶，即日起至4月30日推出多重好禮大方送，第一重邀請雙魚座、牡羊座、金牛座與酒店一起慶生，3星座獨享雙人平日入住一泊二食8,500元起。其他星座則可選擇第二重優惠，鐵粉回饋專案限時加碼，3、4月不限房型入住四個夜次，立即贈送格蘭雅緻別墅Villa雙人平日住宿券一張。

周年慶期間更每天舉辦賓果樂晚會，天天送出至少一張住宿券，最大獎有機會抽中最頂級的總統別墅Villa。入住日期：3月1日至4月30日，大假日4月4日至4月6日不適用。

瑞穗天合國際觀光酒店周年慶活動推出兩個住房優惠，第一重邀請雙魚座、牡羊座、金牛座旅客於3、4月入住，即享專屬優惠價雙人平日入住一泊二食8,500元＋10％起，並贈送壽星禮包，房型可選擇莊園精緻客房或莊園溫馨家庭房，早晚餐於PRIME ONE牛排館內享用半自助式套餐。或是選擇附有旋轉溜滑梯的親子溫馨家庭房，可免費招待兩位5歲以下兒童入住，等同2位大人2位幼童的家庭，一泊二食只要8,500元＋10％起，讓小孩盡情玩到流連忘返。

第二重優惠開放給所有星座，將酒店原有鐵粉回饋活動再加碼，3、4月期間不限房型同日入住四間，或同日入住兩間且連住兩晚，立即贈送格蘭雅緻別墅Villa雙人平日住宿券一張，訂4間送1張、訂8間送2張以此類推，住宿券可於當次入住或下次入住使用，適合家人親朋好友一起揪團出遊享優惠。

周年慶期間瑞穗天合國際觀光酒店，每晚將於互動劇院舉辦賓果樂晚會，不限通路與專案，入住每房每晚皆可獲贈一張賓果卡，當月壽星憑證件再加贈一張，晚會當天首位對中賓果卡上24個號碼者，即可以1元兌換住宿券一張，如在41球以內賓果卡全數對中，可享1元入住最頂級豪華的格蘭總統別墅，享受總坪數650坪、室內136坪兩層樓三間客房，還配備按摩椅、跑步機等設備，獨棟尊榮的空間、泡湯池與戶外庭園、推桿果嶺等。

42球以內可獲得格蘭尊爵或皇室別墅住宿券，43球以內可獲得格蘭雅緻別墅住宿券，44球以內可獲得城堡豪華套房住宿券，45球以內為莊園溫馨家庭房住宿券，如45球內都未有得獎者，將持續開球到出現首位得主為止，保證天天送出城堡精緻客房住宿券，與入住賓客分享周年慶的歡樂與喜悅。

酒店館內以均勻、和諧、平衡、自然為理念的悅華莊SPA，迎接周年慶也同步於3、4月推出優惠，期間只要預約任一堂價值3,850元的60分鐘身體按摩課程，即贈送30分鐘足部按摩或30分鐘臉部護理，贈送之課程價值2,200元，好禮二選一回饋給舊雨新知，讓入住的貴賓體驗更超值，在芳療師結合東西的精妙手法下，徹底紓壓放鬆身心。

而瑞穗天合國際觀光酒店以聯合國永續發展目標SDGs作為企業發展的目標，秉持地方創生概念持續推動在地文化，酒店每日營運的瑞穗市集，邀集當地小農或手作藝術進駐，周年慶期間更邀請重量級原住民藝術家共襄盛舉，3月2日和3月9日由國際知名阿美族藝術家優席夫．卡照，為旅客開設藝術美學彩繪課程。

此外酒店將於3月30日和4月6日舉辦周年慶音樂Party，由阿美族的創作歌手舞思愛以美聲能量打造熱鬧氛圍，瑞穗天合國際觀光酒店寵粉不手軟，從藝術課程、演唱等多元活動為周年慶畫龍點睛注入活力。

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