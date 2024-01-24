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「創新領航—新創企業邁向資本市場說明會」2／1登場

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櫃買中心為積極推動創櫃板，協助新創企業成長發展，特攜手臺中軟體園區辦公室、KPMG—臺中所及鼎新電腦，共同於2月1日舉辦新創企業邁向資本市場說明會，歡迎新創企業、中小企業及各育成中心團隊踴躍報名參加。

本次活動除介紹櫃買中心多層次市場架構與機制，並將深入說明新創企業如何善用創櫃板資源茁壯成長，另結合會計師一同探討新創稅務、員工認股、股權分配與企業IPO前之準備等實用議題，是2024年新創企業不容錯過的活動；報名網址：https://forms.office.com/e/QWFHDWsHVc。

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