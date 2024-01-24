邦交生變？吐瓦魯1／26選後檢視與台關係 對國際提出1要求

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【中時新聞網 吳映璠】我太平洋友邦吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）告訴路透社，預計1月26日國會大選後，吐瓦魯會重新檢視與台灣的外交關係，他表示，吐瓦魯選民希望國際社會提供更多財政支持，以應對氣候變遷。

人口僅1萬1,200人的吐瓦魯將於26日舉行國會大選，吐國沒有任何政黨，選民將在8個區中各選出2名代表。

作為議員候選人的潘恩紐在給路透社的聲明中表示，吐台關係、以及與澳洲的安全、移民協議引發議員關注，「必須在新議會中辯論及重新檢視」。

他說：「對於任何政府來說，台灣―中國議題仍是爭議性議題，尤其是在大選之後，毫無疑問，選後這將再次成為辯論焦點，新政府必須對此採取立場。」

潘恩紐所在的選區只有2名議員候選人，這代表他幾乎篤定進入國會。路透社指出，他也是吐瓦魯自1979年以來與台建立邦交以來，首位暗示可能轉向北京的吐國議員。

潘恩紐說：「這將取決於哪位夥伴國家能響應並支持吐瓦魯的發展優先事項及願望。」

他說，吐瓦魯希望國際社會加強對吐國發展及應對氣候變遷的支持，下屆政府必須解決生活成本上揚的問題，民眾希望公共醫療照護標準大幅度改善。

■與澳洲關係

路透社指出，吐瓦魯與澳洲於2023年11月達成協議，協議涵蓋澳洲提供吐國安全保證，以及讓吐國公民移民至澳洲的簽證途徑，根據協議內容，吐國同意在與其他國家達成安全安排前，先諮詢澳洲的建議。

這份協議被多位吐國議員批評為侵犯主權，希望進行修改，不過潘恩紐對路透社表示，不論大選結果如何，這項協議將持續進行。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）昨（23）日表示，澳洲不會介入吐瓦魯外交承認台灣或中國的任何決定。