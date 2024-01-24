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藉青年體驗學習計畫挖掘夢想 3／18截止報名

  • 中時即時 林志成
廖晨傑協助辜嚴倬雲植物保種中心於台北科教館展出標本。（教育部提供／林志成台北傳真）
廖晨傑協助辜嚴倬雲植物保種中心於台北科教館展出標本。（教育部提供／林志成台北傳真）

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教育部青年署辦理「青年教育與就業儲蓄帳戶方案－青年體驗學習計畫」，鼓勵高中職畢業生在進入大學前，規畫2至3年自主學習，給自己充分探索與行動的時間，今年度計畫報名將於3月18日上午11時截止，有興趣的高中職應屆畢業生可以加入，展開屬於自己的無限可能。

海聲華德福實驗高中畢業學生廖晨傑在高中時期就意識到自己對生物的興趣，為了確認方向，他在109年度報名3年期程的青年體驗學習計畫，首先透過47天徒步環島，跳脫興趣，與自己進行對話聚焦。

接著他前往世界級的熱帶植物保存基地－辜嚴倬雲植物保種中心，深入了解標本製作與採集、植物生長觀測等技術，更精準的對焦到植物分類領域。有鑑於農務是植物相關產業中重要的一環，廖晨傑接續又前往雲林縣向農夫何嘉祿學習養蜂、精油製造、堆肥、碾米等生產端的作業，開啟對食農教育的全新探索。

另外，為了解植物分類學界的工作型態，廖晨傑更自薦擔任台大植物標本館志工，透過為上百種植物拍照建置檔案，系統性地認識植物分類歷史、架構和方法，將所學知識運用在日常對植物的觀察工作。

廖晨傑表示：「興趣和熱情是驅使我繼續探索的動力，在3年體驗學習過程，確定未來方向。」而他也在112學年透過大學特殊選才考上宜蘭大學森林暨自然資源學系。

想知道更多這個計畫的資訊，可至青年署官網（https://www.yda.gov.tw/）或壯遊體驗學習網（https://youthtravel.tw/）瀏覽。

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