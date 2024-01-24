台股封關前拚萬8！AI扮先鋒還有1類股成伏兵

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【旺得富理財網 黃順德】晶圓代工龍頭台積電（2330）昨（23）日翻紅，以小漲2元，終場收盤628元，電子、傳產、金融等台灣50成分權值股，也同步收紅之下，加權指數終場上漲59.49點、0.33％漲幅，大盤突破上檔的套牢反壓，短線仍看AI股表現，傳電價可能調漲，重電概念股也將受惠。

觀察昨日各族群表現，以台積電製程供應鏈、電動車概念股、蘋概股漲勢相對突出。市場資金流向光電、記憶體、塑化、重電等，類股則以綠能環保、光電業、運動休閒等領先其他類股，漲幅分別為2.15％、1.73％及1.47％。

面板報價回穩，激勵面板「股漲」慶賀，正達（3149）與達興材料（5234）高掛漲停、彩晶（6116）噴漲逾半根停板、友達（2409）漲4.63％、元太（8069）漲4.27％、凌巨（8105）漲3.82％；美系外資上調友達、群創評等至「優於大盤」，目標價分別為21.5元、18.5元。

統一投顧表示，近期市場對AI樂觀情緒升溫，加上台積電法說會釋出利多，外資認錯回補台股大買歸隊，大盤收復所有均線，化解技術面轉弱疑慮，技術及籌碼面重新翻多，重回中多格局，指數有望挑戰萬八。

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