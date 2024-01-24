穩就業 大陸人社部：春風行動將提供3,000萬就業機會

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大陸人社部就業促進司副司長運東來24日在記者會上表示，2024年「春風行動」將於今年1月下旬至4月上旬在全國開展，聚焦農民工，預計提供3,000萬個就業機會。

公開資料顯示，「春風行動」是指為農民工開展提供就業機會、保障農民工合法權益以及整頓勞動力中介機構等系列活動，大陸官方已經舉辦多年。

綜合陸媒24日報導，運東來表示，2024年「春風行動」將於1月下旬至4月上旬在全國開展，活動將聚焦農村勞動者和有用工需求的單位，集中開展引導務工人員有序外出，促進就近就業和返鄉創業，組織企業招聘用工等服務，預計將提供就業崗位3,000萬個。

活動內容包括密集招聘；開展勞務輸入地和輸出地聯合招聘、駐點招工、組團送工，組織勞務品牌專項對接；支持創業等。

運東來表示，從走勢來看，2024年就業工作穩的基礎總體牢靠，經濟增長將進一步恢復，新舊動能加快轉換，新的就業增長點不斷出現，為穩就業提供堅實支撐。與此同時，經濟運行不確定因素增多，社會預期偏弱，就業總量壓力不減，結構性矛盾依然存在，穩就業需要付出更多努力。

據大陸統計局17日公布的資料顯示，2023年全年，大陸城鎮調查失業率平均值為5.2％，比上年下降0.4個百分點。2023年12月，大陸城鎮調查失業率為5.1％。其中，本地戶籍人口為5.2％，外來戶籍人口為4.7％。不包含在校生的16－24歲、25－59歲、30－59歲勞動力調查失業率分別為14.9％、6.1％、3.9％。