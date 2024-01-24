《電零組》全漢今年營運向上 搶攻淨零商機

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【時報記者張漢綺台北報導】全漢(3015)2023年合併營收為131.86億元，年減5.09%，全漢預估，今年營運將優於去年，全漢企業發表LightUp系列離網型太陽能逆變器和EnerX 3000儲能系統的全新綠色能源解決方案，搶攻淨零商機。

全漢近幾年將產品重心放在AI邊緣運算裝置及高階網通設備，看好淨零減碳商機，全漢也推出LightUp系列離網型太陽能逆變器和EnerX 3000儲能系統的全新綠色能源解決方案，其中LightUp系列離網型太陽能逆變器是農村及偏遠地區，自發自用能源最具經濟效益的解決方案。

全漢表示，農村及偏遠地區人們因該地方政府缺乏興建基礎供電設施的資源難以取得電力，LightUp系列太陽能逆變器皆與各國電力公司和各式發電機相容，可說是當地最佳解決方案，能產出純正弦波輸出的電力，2KW、3KW、5KW、6KW、8KW 及 11KW 所架構的獨立微電網，讓人們能更輕易與便利地使用電力。部分產品提供可搭配電力監控應用程式的內建藍牙介面，具相容性高的BMS設計，讓使用者能夠選用各式各樣的電池模組來組成儲能系統。

至於EnerX 3000是一款隨插即用的多合一離網型太陽能逆變器和儲能系統，彈性靈活的配置設計，方便使用者併聯使用另一組 EnerX 3000，提供最高6KW的輸出，並可加裝 EneXPack 2500 以延長電池備援時間；在經常斷電的地方，超高速充電(3KW)功能可讓使用者在交流市電恢復時充電，並在斷電時為家電持續供電，永不斷電；EnerX 3000設計有USB -C PD及USB-A兩種常用移動式裝置充電器規格，以及提供適合不同國家的各種交流插座類型，是一款既經又濟實惠的家用備援儲能系統。

全漢2023年合併營收為131.86億元，年減5.09%，全漢表示，看好今年IPC因AI應用延伸出來的雲端/邊緣運算/IoT等需求，預期今年營運可望優於去年。