日本近200人經濟代表團訪中 陸專家：尋求合作機會

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由日中經濟協會、經濟團體聯合會（經團聯）、日本商工會議所（日商）等日本經濟界團體組成的日中經濟協會聯合訪中代表團（以下簡稱聯合訪中代表團），於23日至26日訪問北京，日媒關注此行能否帶動兩國關係改善。大陸專家認為，日本經濟界迫切希望與中國保持對話交流，以尋求進一步合作的機會。

綜合日媒報導，此次日方代表團約有180人參加，由經團聯會長十倉雅和（住友化學董事長）和日商主席小林健（三菱商事顧問）擔任代表團最高顧問，由日中經濟協會長進藤孝生（日本制鐵董事長）擔任此次聯合訪中代表團團長。此行也是自2019年9月以來，時隔近4年4個月日本經濟代表團首次訪中。

據悉，雙方24、25日將分別就去碳化和強化產業能力以及日中合作促進供應鏈穩定等展開磋商。此外，日方正在爭取實現與中方高層舉行會談。十倉雅和18日在行前記者會上稱，希望透過此訪與中方協商恢復新冠疫情前的短期逗留免簽措施，並深入探討少子高齡化等兩國共同面臨的問題，或與中方商討撤銷針對日本水產品的暫停進口措施。

共同社稱，在日中關係遇冷的情況下，經濟界仍保持交流，包括去年11月在日本舉行兩國企業高層齊聚一堂的「日中CEO峰會」等，經濟界相關人士指「現在是訪中的好時機」。日本內閣官房長官林芳正23日也對代表團此訪表示歡迎，期待以此提振日中之間經濟交流的活力。

中國社科院世界經濟與政治研究所世界經濟史研究中心主任李毅23日在接受《環球時報》記者採訪時表示，日本經濟界派遣大型聯合訪華代表團總體而言釋放了較為積極的信號。日本經濟界迫切希望與中國保持對話交流，以此尋求進一步合作的機會，這實際上是日本經濟界人士作出的明智選擇。