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全台低溫壟罩 北大武山出現霧淞美景

  • 中時即時 林和生
北大武山出現霧淞美景。(吳彥慶提供)
北大武山出現霧淞美景。(吳彥慶提供)

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全台低溫壟罩，北大武國家步道在24日凌晨，經山友發現自大武祠、8K處以上稜線形成霧淞，但因水氣不足，預估24日中午過後將消退。林業保育署屏東分署提醒，霧淞融化將造成步道積水濕滑，請山友注意保暖及登山安全。

屏東分署表示，想更進一步瞭解相關資訊者可至「農業部林業及自然保育署屏東分署北大武山資訊站」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/profile.php？id=100057037076882)，將不定時張貼相關即時美景，並提醒入山注意事項。

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