1台廠拚量產「電動車聖杯」 陸行之疑問連發：2檔水餃股殷鑑不遠

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【旺得富理財網 李宗莉】被媒體封為電動車電池「聖杯」的固態電池大廠輝能科技，昨（23）日啟用台灣桃科廠，且去年曾宣布投入52億歐元（約1,777億元台幣）赴法國敦克爾克設立超級工廠，預計2027年量產，創辦人楊思枬更喊出2030年拿下4成市占目標，成為全球最大固態電池廠。

但知名半導體分析師陸行之今（24）日卻在臉書發文，直接點名要投資這種手上沒錢就喊出要大幅投資的新創公司，還是要小心點，並以福斯汽車投資的Quantumscape及BMW投資的Solid Power，透過SPAC在美國上市後，現在淪為不到10美元的水餃股。

此外，他也指出目前沒營收、每年虧損數億美元的公司，預計要到2026以後才能量產，屆時鋰電池跟目前固態電池的技術差距將會縮小。陸行之疑問連發，包括固態電池技術從何而來，跟Quantumscape、Solid Power、Toyota in house、CATL、BYD的固態電池有何不同及優勢，為何預期能拿下4成市佔。

再來則是輝能目前募資6.5億美元，每年虧損多少，還要再募資多少才能投資52億歐元法國廠，並於2027年量產，在2027年及之前要投資多少錢，並指出目前固態電池成本遠高於鋰電池，如何降低成本。

由於台灣、法國都沒有超大型車用電池產業鏈，如何建立有競爭力的團隊及產業鏈？2024年已出貨給哪些指標車廠，用在哪些車型？（從沒聽說目前各大電動車已經採用固態電池量產)能源效率如何，充電幾分鐘能達到100KWh？5萬美元電動車可裝多少KWh電池？

新聞說桃科廠滿載產能2GWh = 2000000KWh，可以供應2.6萬台電動車，表示1台電動車只能裝76.9KWh，以77KWh來看跟Model S鋰電池容量差不多，這樣如何能達到一般技術專家提及的固態電池標準，充電10分鐘能跑1,200公里呢？

陸行之最後更給出結論，表示總而言之、言而總之，每次看到這家公司的新聞就是疑問一大堆，主要股東也沒有台灣公司，真的很想知道這6.5億美元是除了Benz、丹豐資本、軟銀中國、春華資本、韓國浦項制鐵控股之外，還有台灣哪些產業大佬已經拿錢投資了？還請有產業資訊的高手不吝分享一下。