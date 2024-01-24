台指期再創兩年新高攻萬八 後續觀察拉高結算後籌碼

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台指期早盤24日震盪走升，盤中再創近2年新高、一度來到17,941點，持續盪走高，上漲58點、暫報17,926點。外資期現貨同步做多，外資、自營商亦同步偏多布局選擇權，今日有望拉高結算，不過台指適逢前波高點，法人分析，本周結算後重點觀察為籌碼是否出現顯著轉向，否則有利指數再向上挑戰萬八整數大關。

網飛（Netflix）在美股盤後公布去年第四季財報，營收88.3億美元，略高於預期值87.2億美元；EPS 2.11美元、略低於預期值2.21美元；2024年第一季營收預測92.4億美元、略低預期值92.8 美元；EPS預測 4.49 美元、高於預期值4.09 美元。上季財報表現普通，但本季財測優於預期，盤後股價大漲8％，對美指綜合影響正向。

統一期貨表示，外資周二日盤大幅反手6,234口多單、夜盤減碼549口多單，開盤前未平倉淨多單增至1,359 口。外資周二日盤大幅反手做多，將上周五夜盤布局的空單停損出清，未平倉再度翻正，有利指數續漲。

觀察期交所內的商品交易情況，布蘭特原油期貨報價2,470點，下跌14.5點；富櫃200期貨上漲5點、盤中暫報9,348點；臺灣生技期貨上漲8點，報價4,062點；半導體30期貨上漲8點、成交價5,068點；國外指數部分，美國道瓊指數期貨跌63點，美國那斯達克100期貨上漲109點；美國費城半導體期貨上漲14點，來到4,434點。