《國際產業》思愛普推動AI轉型 計畫重整8000個職位

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國企業軟體巨頭思愛普(SAP)周二公布了一項耗資20億歐元(約合21.7億美元)涉及8000個工作職位的重整計畫，希望能更好的聚焦於以人工智慧(AI)驅動的業務領域成長。

思愛普預計生成式AI將根本地改變公司業務，並承諾將投資逾10億美元。公司同時也透過子公司Sapphire Ventures，在人工智慧技術新創企業中開闢新的投資機會。

思愛普說，計畫進行重組，以協助公司能夠更好地聚焦於商業AI等關鍵成長領域。

公司稱，重組計畫的執行主要透過自願性離職計畫和內部技能提升措施來實現，並稱預計將在2024年結束，屆時員工數量將「接近目前的水準」。

據公司網站資料，思愛普目前擁有10.5萬名員工，等於有7.6%的員工受到影響。

思愛普說，重組費用將主要反映在2024年上半，這也將影響到運營利益。

該企業軟體製造商還預測，2024年的雲端業務收入將達到170億至173億歐元。公司並更新了2025年的財測展望，預計調整後雲端業務毛利約為162億歐元。

截至2023年底，該公司最重要的雲端業務收入為136.6億歐元，低於預測的140.6億歐元。此前，思愛普公布2023年第三季雲端業務收入低於分析師預期。