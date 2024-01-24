前往主要內容
工商時報LOGO

OpenTable龍年新希望大調查揭曉 七成台灣人期許吃得更健康

  • 工商時報 姚舜
OpenTable揭曉2024年「龍年新希望大調查」：七成台灣人期許吃得更健康　四分之一民眾苦無找不到相較健康的餐廳選擇。圖／OpenTable提供
OpenTable揭曉2024年「龍年新希望大調查」：七成台灣人期許吃得更健康　四分之一民眾苦無找不到相較健康的餐廳選擇。圖／OpenTable提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國際線上餐廳預訂平台OpenTable公布「龍年新希望大調查」，結果顯示，70％台灣人在新的一年期望吃的更健康，有61％的台灣人考慮響應「素食一月」（Veganuary）活動做為新年健康飲食的起頭，或在新的一年中為健康而選擇吃素。同時台灣人都想「健康吃」，並且願意每餐額外花費1,854元在健康飲食上，但調查發現有高達76％的消費者認為，要找到提供健康飲食的餐廳有難度，更有24％台灣人表示附近沒有符合該條件的餐廳。

為支持台灣消費者開啟龍年健康吃的全新篇章，OpenTable 從全台精選20 家必收蔬食與素食餐廳，不只橫跨多國料理，更有多元場所供饕客選擇，從現代餐廳（10間）、小餐館 （4間）、高級餐廳 （5間）及餐酒館（1間），邀請所有台灣人在龍年期間不管獨食或聚餐整年都能吃的健康又美味。

OpenTable國際市場總經理江盈賢表示，當台灣人想要吃健康時，60％的民眾會減少外食次數，但大家也有不用犧牲外食又能守住新年願望的方法。OpenTable以健康飲食為主軸，精選20家提供更多健康飲食選擇的蔬食餐廳，如新竹市的新築窟主打具亞洲風味的全植料理，或是在高雄的鈺善閣養生懷石以經典懷石風格打造蔬食的優雅新風貌。OpenTable希望藉由此清單幫助台灣消費者找到最符合飲食需求的餐廳，讓台灣美食愛好者外出用餐也能吃得更健康，堅定實現新年新希望的決心。

同份消費者報告也指出，儘管台灣人積極、認真看待自己的新年新希望，卻有超過十分之一（11％）的台灣人表示認為執行決心僅能維持一周，更有38％的台灣人表示曾謊報實踐新年新希望的成果，而說謊的原因主要是對快速放棄而感到尷尬（36％）。

OpenTable2024年「龍年新希望大調查」其他重點包括：

1.投資健康飲食意願高：71％的台灣消費者認為在餐廳享用健康飲食的花費會高於一般飲食，即便如此，台灣消費者不吝於投資「健康飲食」。

2.龍年願望清單：台灣人在新的一年期許自己吃的更健康（70％），其次是省錢儲蓄（54％）、安排旅遊（50％）及多花時間與家人與朋友相處（43％）。

3.新年新希望達成率預告：30％台灣人自評會持續健康飲食至少六個月、20％ 台灣人自評會維持一整年，有18％ 台灣人自評僅能持續不到一周。

4.龍年的飲食支出：51％的台灣消費者在一月計劃比去年同月份 （2023年1月）花費更多在飲食上。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 開飲料店不如買00929 上班族存這張數每月爽領2萬9

  2. AI伺股器大爆發 誰是下一個緯創？上攻萬八就靠這7雄

  3. 勞保中斷退休金怎麼算？2規定看懂領多少錢

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。