《國際經濟》日服務業復甦較佳 經濟數據好壞參半

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】路透社指出，由於需求疲弱，日本元月製造業已連續8個月萎靡不振，不過，在新業務項目的回升帶動下，服務業反而出現強勁成長。

從au Jibun銀行日本製造業PMI（採購經理人指數）的元月數據來看，是從去年12月47.9微增至48，根本上沒變化。自從6月以來，這大半年的時間，指數一直低於景氣臨界點50。

專家學者認為，日企元月尚未出貨的在手訂單穩定，表示需求面已改善，產量開始回穩。日商元月投入生產的成本還在持續增加，但跟去年12月的3個月高點相比，確實有所減少。產品輸出費用雖上漲，但增加幅度是2021年6月以來最小的。

不過，日本服務業PMI的初值，是從12月終值51.5，增至元月52.7，要歸功於去年9月以來，新業務強勁成長。另外，外國對日本服務業的需求，元月也是5個月以來首次增加。

若展望未來12個月，日本服務業是相對比較樂觀的。日本元月綜合PMI，也從去年12月50，升到元月51.1。另份經濟報告，對中國大陸出口1年多來首度成長，以及對美國出口創新高激勵，日本去年12月出口金額飆至單月最高。

日本官方資料24日顯示，上個月這個全球第3大經濟體，出口額年增9.8%，達9.65兆日圓，約651.3億美元，不僅較預期9.1%要高，也比去年11月減少0.2%要好。

日本出口的主要市場中，中國大陸成長9.6%，達1.77兆日圓，約119.5億美元，創史上第2高金額。半導體製造設備與汽車出貨量拉抬成長，但輸出中國大陸的半導體和其它電子元件卻大減22%。

日本上個月出口美國狂增20.4%，且連27個月增加，以汽車、建築與採礦設備，還有汽車零組件表現較佳。日本去年12月的進口減少6.8%，故貿易順差為621億日圓。