減少穀物進口依賴 路透：陸將擴大種植轉基因作物

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據美國之音引述路透報導，中國大陸一名政府官員23日表示，中國大陸將擴大轉基因大豆和玉米的種植。中國大陸作為全球最大的穀物進口國，正在努力尋求提高產量，以確保糧食安全，減少對進口的依賴。中國大陸每年進口超過1億噸大豆和穀物，用於飼養龐大的牲畜群體。轉基因作物的大規模種植有望提高產量，從而顯著降低中國大陸未來對美國和巴西等國的進口需求。

多年來，中國大陸在轉基因作物的技術開發上一直小心翼翼，但正在逐步開放商業化種植。上個月，中國大陸向26家公司發放了生產和銷售轉基因玉米和大豆種子的許可證，並在上周批准了進口和種植更多品種的轉基因大豆和玉米，同時擴大全國種植面積。

大陸農業農村部副部長鄧小剛23日在國新辦發佈會上說，種業振興行動取得階段性成效，完成新中國規模最大的全國農業種質資源普查，新收集種質資源53萬多份。鄧小剛表示：「轉基因玉米大豆產業化應用試點任務順利完成。」

大陸農業農村部種植業管理司司長潘文博說，下一步，農業農村部將在嚴格監管、嚴控風險前提下，穩慎有序推進相關工作，加強技術儲備，健全制度體系，強化監督管理，按要求規範有序擴大應用範圍。

潘文博補充說，從試點的情況看，轉基因品種與常規品種比較，在增產節本增效上，總體都有良好的表現。

中國大陸於2021年啓動轉基因玉米和大豆產業化試點工作，2023年試點範圍擴展到河北、內蒙古、吉林、四川、雲南5個省區、20個縣，並在甘肅安排制種。

作為全球最大的大豆和玉米進口國，中國大陸農業政策的變化將影響全球市場。

報導引述策緯諮詢公司(Trivium China)分析師裴西霞(Even Pay)表示，作為全球最大的大豆和玉米進口國，中國大陸批准的轉基因品種可能會對其境外的種植規模產生巨大影響。「如果不能賣到中國，農民就不想種植。」

裴西霞說明，隨著中國大陸公司被允許開發和銷售轉基因種子，北京方面可能會更加積極地批准進口，從而使轉基因種子更具吸引力，並為中國大陸種子公司在海外創造顯著的優勢，「我們可以預期未來幾年種植範圍將會擴大，最終將變得非常可觀。」

目前，這些作物尚未進入產業化階段，因為仍然需要經過品種驗證、生產、運營等過程。北京大北農科技集團股份有限公司上周表示，在轉基因完全商業化的背景下，轉基因品種在3到5年後滲透率大概為85％。