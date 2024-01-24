北京救市措施發力股市回漲 外媒：救市記錄欠佳 提振多難持續

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受中國政府救市計畫的鼓舞，中國股市23日全面止跌反彈，香港恆生指數大漲392.80點，漲幅2.63％，收復15000點大關，收在15353.98點。滬指小幅回升14.64點，暫時止住猛烈的跌勢。據美國之音報導，專家指出，從中國政府救市記錄來看，這樣的救市措施很難產生持續效應。

市場情緒反轉跟中國政府拯救市場的努力有明顯的關係。中國國務院總理李強22日主持國務院常務會議，專門聽取了資本市場的工作。他提出，要進一步健全完善資本市場基礎制度，提升上市公司質量和投資價值，加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。同時，要加強資本市場監管，對違法違規行為「零容忍」。

在此之前，中國大陸和香港股市剛剛經歷了近年最為黑暗的一頁。1月22日，恆生指數一度大跌510點，創出14790點的新低，最後以14961點作收，跌幅2.3％，這是2022年10月以來首次跌破15000點大關。中國大陸的三大股指跌幅超過2％。滬指跌破1月18日2760.98的低點，以2756.34收盤，創四年來的最低點。今年以來，滬指跌幅超過7個百分點，是去年以來表現最差的一個月。

中國股民通過社交媒體對中國股市這種無底線下跌發出了絕望的呼喊。他們許多人原本以為3000點就是股市的最低點，但是市場持續下滑，給他們造成了巨大的損失。許多人表示，他們的心理已經處於崩潰的邊緣。

報導稱，在李強講話的同時，美國財經媒體彭博社說，北京當局還決定將從中國國企的海外帳戶融資兩兆元人民幣，通過香港股市收購在岸股票，以穩定證券市場。此外，中國當局已經另外撥出三千億元人民幣的地方資金，通過國有金融公司中金公司投資國內股票。

另據路透22日報導，知情人士透露，中國主要國有銀行22日採取行動支持人民幣，收緊離岸外匯市場的流動性，同時隨著股市下跌，於在岸外匯市場積極拋售美元。

不過，彭博社指出，中國當局這次的救市力度雖然很大，但回看中國救市的記錄、嚴峻的經濟狀況和北京的長期政策路線圖，政府的救市措施很難讓投資者打消他們的懷疑態度。一旦這次股市上漲不能維持，市場情緒將面臨繼續下行的風險，這是當局難以承擔的，因為投資人對股市連續三年下跌的記錄已經感到極度恐慌，中國市場在全球投資組合中的佔比也會迅速萎縮。

報導引述英國牛津大學中國中心助理研究員、瑞銀集團前首席經濟學家喬治·馬格努斯（George Magnus）表示，中國人民肯定會告訴習近平，「證券市場的暴跌就是一個穩定風險」。

馬格努斯指出，「投資人放棄中國股票不僅是因為正常的股值原因，而且是因為整個經濟政策和政治環境都在惡化。恢復信心可能需要在這兩方面都作出重大改變。」

報導引述紐約梅隆銀行投資管理公司亞洲宏觀和投資戰略部主任阿寧達·米特拉（Aninda Mitra）指出，中國股票價格很低、持有量也嚴重不足，「市場情緒和股票價格出現短期提振並不令人意外」，「不過，我們懷疑這種提振的可持續性，除非北京當局同時推出更加廣泛的影響深遠的全面改革方案。」

彭博社說，投資人的懷疑態度並沒有什麼值得大驚小怪的。中國過去發生過很多這類動用政策工具給市場止血的做法，但幾乎沒有成功的先例。2015年中國經濟下滑加速，中國政府在當年夏季推出總額高達2400億美元的刺激方案，其作用也是轉瞬即逝。