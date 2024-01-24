《類股》各擁題材 上市化學指數漲幅逾1%

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【時報記者郭鴻慧台北報導】台股持續高檔整理，上市化工個股各擁題材上攻，國化(1713)高雄亞灣區5千坪土地下個即將公開標售，股價強漲5%以上；材料-KY(4763)挾著業績題材，股價漲幅超過3%；南寶(4766)今年營運成長有動能，股價漲幅也逼近3%，勝一(1773)、三晃(1721)緊跟在後，推升上市化學指數漲幅約1.2%，成為盤面上的人氣焦點。

材料-KY去年股價一度衝破千元，最高曾至1,265元，高檔獲利了結賣壓出籠，股價回到千元以下，今日股價開高後，盤中一度衝上882元，隨即漲幅縮減至3%左右。材料-KY2023(去)年營收創新高，2024(今)年，受惠新的絲束產能擴充規劃，營運成長動能可望延續。

國化高雄亞灣區精華土地公開標售，標的鄰近高雄捷運紅線凱旋站與高雄統一夢時代購物中心，採雙軌制開標，基地包含A、B兩地塊，總底價49.08億元，也可採獨立2標分別投標，換算土地單價每坪96.4萬元起，計劃在2月5日正式開標。

運動品牌客戶調整庫存的力道已經趨緩，對南寶營運表現來說有正面的助益，目前鞋用膠主要客群是國際品牌，若以國際品牌來看，南寶的市佔率已超過4成，但還是有成長的空間。在建材與塗料業務，建材營收主要來自澳洲，由於產品售價已調整，今年也有成長的動能。