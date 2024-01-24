華城上演軋空秀？法人看好理由曝光

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重電之王華城（1519）股價在日前創下397.5元歷史新高後，今（24）日盤中股價持續上揚約1.7%，該股昨（23）日三大法人合計買超2,177張，值得注意的是，該股在上漲過程中券資比不斷攀高，截至昨日為止券資比高達53.23%，股價似乎上演軋空走勢。

法人表示，美國與台灣重電設備市場前景樂觀，華城訂單、價格、產出齊揚，考量電力設備內、外銷市場迎來難得的熱潮，華城營運將更上一層樓，調高目標價，目標價由380元調高至458元。

法人指出，由於美國政府提出基礎建設計畫與《降低通膨法案》，大舉補貼綠能投資，帶動分散式電網需求提升，加上在終端方面AI、電動車需求殷切，帶動資料中心、充電樁的建設，增加對中電壓電力設備的需求，加上國際同業間產能不足，電力/配電變壓器持續供不應求，市場交期分別達1-3年，目前訂單和價格齊揚，華城產品在價格與數量上較過往提高不少，訂單能見度已達2025年以後。

華城去年前11月外銷比重約36%，但獲利比重佔一半以上，預估明年外銷比重還會再攀升。國內市場在台電對電網更新、新建預算持續走高下，預料未來標案只會增加、不會減少，未來國內訂單無虞。

在產能方面，法人指出，華城持續增加機台、廠房設備、人力、物料以及協力廠商的合作，持續增加產出，比較大的產線擴增可能要明年之後；目前同業的交期在20-22個月，華城約17個月可交貨、滿足客戶需求，因此在價格上回報多、毛利率也持續提升。