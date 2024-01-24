蜜月甜滋滋！昱展新藥掛牌首日大漲 中籤最高現賺6.8萬

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生技族群再添一名生力軍！昱展新藥今（24）日以每股承銷價150元掛牌上櫃，開盤上漲62.5元、報212.5元，盤中最高漲至218元，蜜月行情甜滋滋。若是幸運中籤的投資人賣在盤中高點218元，就等於1張賺進6.8萬元的大紅包，投資報酬率高達45%。

昱展新藥成立於2016年，主要從事中樞神經系統疾病之新劑型新藥開發，2023年全年營收達4.69億元、年增率高達585%。昱展新藥所開發出的長效型鴉片成癮注射劑ALA-1000已授權給國際戒毒癮藥龍頭藥廠Indivior，合約總授權金達8.62億美元，其中1500萬美元的簽約金已於2023年12月認列。法人預估，昱展新藥在授權金挹注下，若以增資前之股本5.7億元來估算，2023年每股盈餘（EPS）有上看8元的實力。

昱展新藥授權給Indivior的ALA-1000在戒毒癮適應症上共有3種劑量，分別為1個月、3個月及3～5個月，預計今年三期臨床試驗正式啟動，同時公司也保留其他適應症的授權機會，包括癌症止痛藥及動物用藥；另外，公司亦持續推進其他新藥進度，例如難治型憂鬱症新藥ALA-3000已申請臨床試驗。

昱展新藥此次公開申購吸引了超過21萬人參與，中籤率0.83%，並於今日掛牌上櫃，早盤以212.5元開高，股價直接突破200元大關，並榮登上櫃製藥業股王寶座；惟衝高後遇壓，盤中漲點收斂，截至上午11:42分，股價暫報204.5元，仍有36%的漲幅。