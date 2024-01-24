科達搶進板橋蛋黃區 攜手台灣松下營造推日系小豪宅

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全台都更危老重建成推案潮流！科達建築4年推案百億元，近年積極進軍危老重建市場，首發指標新案「科達琢真文化」就選在全國人口最多、人口逾55萬人的板橋區初試啼聲。

該案位處捷運江子翠站與板橋文化、雙十路核心商圈，主打「蛋黃區低總價小豪宅」，總銷16億元，科達建築24日也於台北新板希爾頓酒店舉辦「科達琢真文化」開案暨營造簽約記者會，宣佈攜手日商「台灣松下營造」共同打造日系精品宅，可望今年第1季完銷，並預告最快今年下半年進軍台北市中心推危老重建新案，個案將一舉突破總銷百億元規模。

「科達琢真文化」預計26日公開，規劃14~23坪，有1房、1＋1房、2房格局，開價8字頭。科達建築董事長賴建程表示，科達建築築成立4年以來，分在三重仁義、新莊塭仔圳自辦重劃區等推案，包括「新莊科達花園」等指標個案皆全數完銷，但近年雙北素地難求，2022年轉而進軍都更危老市場，深入雙北市中心布局整合，過去累積的品牌口碑、格局規劃，快速得到屋主支持，交出亮眼成績單，而「科達琢真文化」致力打造年輕人在市中心買得起、也住得舒服的房子，採小坪數設計。

賴建程說，「科達琢真文化」位板橋文化路、雙十路正核心商圈，「相比板橋捷運沿線都更新案動輒單價破百萬元、總價2000~3000萬元成交行情，本案主打總價1388萬元上下入手市中心小豪宅，吸引台北市、新板特區首購族目光，加上看好大選後房市穩定，預估今年Q1可順利完銷。」 「科達琢真文化」此次攜手日商台灣松下營造，把關營建品質，日商台灣松下營造董事長田中一彥出席簽約儀式致詞表示，台灣松下營造創立逾60年，近年在國內不斷拓展營造實績與開發事業，繼個案「A3光點」，這次是第二次與賴建程配合，多年來團隊與團隊之間溝通順暢，將秉持最嚴謹的態度，持續專注於每個施工環節、嚴格要求工地安全，以台灣松下營造的「良家」理念為最高宗旨，提供住戶最安心的家園。

賴建程現場也宣布，科達建築今年將揮軍台北市中心，目前鄰近台北大巨蛋、總銷規模破百億元的大型指標危老案已整合純熟，預計最快今年Q4進場，主打以總價2000多萬元入住北市精華區小豪宅，以及捷運大安站旁、總銷45億元的危老案也蓄勢待發，規劃愛馬仕精品風小豪宅，明年Q1有機會登場。賴建程透露，除了北市手握多個危老案整合中，未來扎根新泰塭仔圳市地重劃案，每年持續於雙北市中心商圈與重劃推出2~3個指標案，目標成為每年穩定推案的中型品牌開發商。