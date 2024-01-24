寒流發威梅花開 台南梅嶺假日接駁服務延長

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寒流發威，台南市楠西區梅嶺的梅花盛開，市府交通局的假日接駁服務，也將延長實施至農曆春節假期。另外，從2月起每逢假日開行的台灣好行「梅嶺線」（原綠22線），將從玉井轉運站出發，首月免費搭乘，民眾可多利用公共運輸。

交通局長王銘德表示，該局提供「芒果農創玫瑰綠柏園」至梅嶺二層坪接駁服務也加碼實施，自本周末（1月27日）起再延長持續至農曆春節期間，每逢假日（2月8日小年夜、2月9日除夕除外）即1月27、28日及2月3、4、10至14日等合計9天，每天上午10點至下午4點行駛，還將依現場人潮機動加開班次。

王銘德認為，過去3周實施接駁以來，搭車人潮屢創新高，假日每天都有超過500人次搭乘；鑑於楠西梅嶺梅花持續綻放，預期遊客也將持續增加，考量因梅嶺二層坪停車空間有限，將持續啟動假日接駁服務至農曆春節，呼籲自行開車的民眾，如果山區停車位已滿或道路交管時，可將車輛停放於「芒果農創玫瑰綠柏園」（位於台3線旁），再搭乘免費接駁車上山。

王銘德還說，除梅嶺接駁車外，梅嶺地區從2月起每逢假日開行的台灣好行「梅嶺線」（原綠22線），將從玉井轉運站出發，首月免費搭乘，遊客們除可大啖土雞餐，也可結合玉井轉運站出發的小黃公車及大台南公車路線，轉乘前往楠西龜丹泡溫泉或楠西區周邊景點，如曾文水庫或玄空法寺等遊玩一整天。

公共運輸處也指出，台南市其他熱門春遊景區可多利用活動接駁車及大台南公車前往，包括台灣燈會可搭乘活動接駁車、鹽水月津港燈節可乘棕幹線公車、龍崎空山祭可搭紅幹線公車等，歡迎民眾多加利用，體驗公車輕旅行的魅力。