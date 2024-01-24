家庭照顧假給假天數加倍！群益證性別平等關懷措施再升級

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2024年初始，群益金鼎證券（6005）再次展現對員工的深切關懷，推出一系列創新福利措施，包含針對女性員工進行人工生育療程後不適的「人工生孕關懷假」、針對準媽媽的「媽媽關懷包」及「孕婦安全識別標誌」、家庭照顧假天數提升等等，旨在全方位照顧員工的需求，提升整體工作與生活的品質。

群益金鼎證券指出，此系列舉措不僅是對現代職場需求的回應，更是公司對企業社會責任及性別平等的具體實踐，為打造更人性化、友善的工作環境樹立了新的典範。

群益金鼎證券以「落實性別平權、母性保護及工作與生活之平衡」為理念，為協助因進行人工生育療程而可能面臨身體不適的女性員工，公司設計了「人工生孕關懷假」。

該項新政策不僅為女性員工提供了每年最多兩天的有薪假期，確保她們在療程後能夠得到充分的休息和照顧，也充分展現群益對於女性員工孕期身心健康的高度關懷。

針對準媽媽們，群益也特別推出「媽媽關懷包」，不僅是一份禮物，更是對員工新生兒的祝福與關懷。關懷包裡滿載各種實用的禮品，幫助準媽媽們更好地迎接孕期和產後的挑戰，使媽媽們在孕期和產後能感受到公司的貼心。

另外，為保障懷孕員工在職場的安全，群益金鼎證券也規劃「孕婦安全識別標誌」，以胸章別針形式的標誌，專為懷孕的女性員工準備，提醒所有同事們謹慎維護懷孕同事的舒適與安全，突顯群益對職場協作與人文關懷的重視。

而在家庭照顧面，群益針對家庭照顧假的給假天數由現行的每年「7天」增加至「14天」，讓員工有更多的時間去關心、陪伴家中的長輩及子女，反映群益對家庭價值的關注，透露對員工平衡工作與生活全面需求的深刻理解。

群益金鼎證券表示，照顧與關懷員工是群益的企業文化，持續積極的規劃與設計各項福利措施也是群益對員工的回饋，以實現公司與員工雙贏，更是企業社會責任的實際體現。

在新的一年，也期望通過一系列的關懷措施營造一個更加和諧、幸福的工作氛圍，促進員工在事業和家庭中取得更好的平衡，攜手共創更美好的未來。