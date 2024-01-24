全台僅二例！惡性黑色素瘤手術免摘眼

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全台僅二例！中國醫藥大學附設醫院（中醫大附醫）24日表示，惡性黑色素瘤手術免摘眼，層狀鞏膜併腫瘤切除，及玻璃體切除術。成功保留視力

中醫大附醫表示，嘉義52歲陳小姐，2023年7月因察覺右眼忽然看不見一片白茫茫，經當地的區域醫院轉診至中醫大附醫，由眼底病變尖端醫學中心主任陳珊霓，安排眼睛超音波、核磁共振檢查，診斷為「脈絡膜腫瘤」後，立即進行腹部超音波與腫瘤掃描，確認腫瘤並無全身轉移。陳小姐於同年11月接受微創玻璃體切除與層狀鞏膜暨脈絡膜腫瘤移除手術，成功保留完整眼球，也保存相當程度的視力。

陳珊霓表示，陳小姐的病理報告發現為脈絡膜惡性黑色素瘤，是由黑色素細胞產生惡性變化而來，是致死率很高的眼睛的原發惡性腫瘤，致死率主要是看腫瘤大小及細胞分類。絕大多數黑色素瘤發生在皮膚，而眼睛雖較少見，但從內部到最外的各個部位都有可能罹患惡性黑色素瘤，轉移瘤的機率，從一成至五成，視腫瘤大小跟細胞分類不同而不同，是不可輕忽的疾病之一。

陳珊霓說，眼內惡性黑色素瘤發生比率極低，歐美國家每年每千萬人僅有約50-60位病人，相較白種人，亞洲人種發生眼內黑色素瘤更為罕見，每千萬人每年發生率低至6位。根據衛福部2021年癌症登記報告，眼內惡性黑色素瘤，大約只有17個病例。

眼睛最常見的原發性惡性腫瘤，即為黑色素瘤。過往早期治療只有眼球摘除，對病人日後生活影響極大，現行也有質子治療，雖療效尚可，但因療程較昂貴，且腫瘤多數只能維持或稍微減少大小，也有可能伴隨新生性血管青光眼與放射線視網膜病變等副作用。

國外雖有近接治療，但台灣目前尚未引進，且有機會造成放射線視網膜病變。其手術技術雖然複雜，但若由精細手術切除，可以保留眼球本身與一定程度視力。惟國內目前缺乏此類經驗，中醫大附醫眼底病變尖端醫學中心治療團隊，已率先切除兩例，幫助病人保留眼球，並維持相當視力，能幫助病友重拾生活品質和自信心。