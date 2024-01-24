《國際產業》「晶」害？德儀財報太難看

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】被喻為「半導體風向球」的德州儀器（Texas Instruments）上季營收獲利衰退，且本季營收獲利展望亦不如市場預期，顯示工業與車用晶片市場仍然低迷，受此打擊，周二盤後股價大跌4.55%，報166.40美元，拖累同業恩智浦（NXP Semiconductor）、安森美半導體（ON Semiconductor Corp）等同步走低，盤後均跌近3%。

類比晶片大廠德儀去年第四季營收年減13%，為40.8億美元，不如分析師預測均值41.2億美元。營業利益年減30%，為15.33億美元。每股盈餘年減30%，為1.49美元，但優於市場預估的1.47美元。

第四季類比晶片營收年減12%，為31.2億美元，營利年減29%，為12.80億美元。嵌入式處理晶片營收年減10%，為7.52億美元，營利年減33%，為1.95億美元。

2023年全年營收年減13%，創下逾10年來最大跌幅。

德儀副總裁Dave Pahl表示，上季工業和車用晶片業務下滑，主要因客戶仍在去化庫存。

德儀執行長Haviv Ilan表示，公司預估本季營收介於34.5億～37.5億美元，每股盈餘介於0.96美元～1.16美元。這樣的展望遠不及市場預估的首季營收40.6億美元、每股盈餘1.41美元。