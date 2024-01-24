永續健康醫療展望『羅東博愛醫院』參訪交流「良醫藥師本舖」

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「羅東博愛醫院&醫療財團法人羅許基金會」參訪交流坪林茶鄉「良醫藥師本舖」，共同倡議未來大健康等話題，開啟「永續醫療健康」的傳承與展望。

有70年歷史的蘭陽第一家區域教學醫院羅東博愛醫院，深耕在地七十年以上，博愛醫院在過去、現在與未來，許豪執行長秉承創辦人初心，促進在地醫療福祉，引領醫療團隊新的里程碑，創新健康新價值!羅東博愛醫院&醫療財團法人羅許基金會傳承創辦人的宗旨，以民眾需求為優先，立下了許多醫療專業里程碑，不斷創新治療模式與特色醫療服務，許豪執行長表示綜觀大環境的發展趨勢，我們邁向『健康促進、精進醫術、照護人群』為使命，我們將以更有意義的方式促進環境整體的社會貢獻。

現代人的預防醫學觀念提升，「永續醫療健康」奠定於家庭健康及社區健康的永續，家庭如何選擇均衡營養的食物和正確的烹調料理、生活方式、運動習慣、正向的社交與人際關係等，延伸到社區醫療「預防醫學保健與公共安全」等，良醫藥師本舖創辦人從醫療工作結合健康管理的角度建立及推廣健康的思維，建立個人的健康習慣有效地從飲食習慣、生活方式、運動型態等整合為一套預防疾病、降低三高、慢性病、癌症等發生率的預防醫學社區新型態服務的據點。

順應預防醫學健康趨勢，羅東博愛醫院積極拓展全人全程照護模式，從預防、篩檢、康復照護和長期照護等，致力在宜蘭縣打造一道堅固的健康防線。許豪執行長帶領團隊前進希臘參加希臘克里特島地中海生活型態醫學研討會，學習「生活型態醫學」，透過良好的生活習慣協助人們追求健康。今天的永續健康展望參訪活動，從烹飪醫學、減齡餐盤深度了解「良醫藥師本舖」如何將生活型態醫學理念實踐為具體行動，創造新型態社區的服務，讓宜蘭鄉親們獲得更好的生活品質。

本次的學習之旅從穿越MATSU松咖啡館的健康之門開始，細細品嚐有許多健康元素。這裡實踐醫食同源的健康飲食的概念，營養均衡的飲食元素和優質的咖啡、茶禪輕食展現出一種全新的生活型態醫學及健康風貌。樂齡生活結合銀髮族「健康護照」與在地茶鄉風情，此舖所流露出的健康快樂精神，正是羅東博愛醫院創新營造健康生態系的起點。

「良醫藥師本舖」在社會責任與永續發展，致力於健康、公益、營養保健活動，結合醫藥資源，傳遞健康多元化價值，在社區健康與預防醫療等領域深耕多年，從茶鄉特色發展「健康護照」，推廣「健康講座」、「健康養生活動」傳遞身心靈健康知識，本次雙方跨域合作共同為台灣永續醫療健康發展議題深耕健康生活。