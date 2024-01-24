前往主要內容
工商時報LOGO

永續健康醫療展望『羅東博愛醫院』參訪交流「良醫藥師本舖」

  • 工商時報 謝振寶
凝聚各界對台灣健康永續的推動、共識，同時交流分享健康管理實務經驗。圖/良醫藥師本舖提供
凝聚各界對台灣健康永續的推動、共識，同時交流分享健康管理實務經驗。圖/良醫藥師本舖提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「羅東博愛醫院&醫療財團法人羅許基金會」參訪交流坪林茶鄉「良醫藥師本舖」，共同倡議未來大健康等話題，開啟「永續醫療健康」的傳承與展望。

有70年歷史的蘭陽第一家區域教學醫院羅東博愛醫院，深耕在地七十年以上，博愛醫院在過去、現在與未來，許豪執行長秉承創辦人初心，促進在地醫療福祉，引領醫療團隊新的里程碑，創新健康新價值!羅東博愛醫院&醫療財團法人羅許基金會傳承創辦人的宗旨，以民眾需求為優先，立下了許多醫療專業里程碑，不斷創新治療模式與特色醫療服務，許豪執行長表示綜觀大環境的發展趨勢，我們邁向『健康促進、精進醫術、照護人群』為使命，我們將以更有意義的方式促進環境整體的社會貢獻。

永續醫療健康展望共創健康新價值,良醫藥師本舖「烹飪醫學&減齡餐盤」。圖/良醫藥師本舖提供
永續醫療健康展望共創健康新價值,良醫藥師本舖「烹飪醫學&減齡餐盤」。圖/良醫藥師本舖提供

現代人的預防醫學觀念提升，「永續醫療健康」奠定於家庭健康及社區健康的永續，家庭如何選擇均衡營養的食物和正確的烹調料理、生活方式、運動習慣、正向的社交與人際關係等，延伸到社區醫療「預防醫學保健與公共安全」等，良醫藥師本舖創辦人從醫療工作結合健康管理的角度建立及推廣健康的思維，建立個人的健康習慣有效地從飲食習慣、生活方式、運動型態等整合為一套預防疾病、降低三高、慢性病、癌症等發生率的預防醫學社區新型態服務的據點。

齊聚參訪交流「良醫藥師本舖」, 雙方跨域合作共同為台灣永續醫療健康發展議題深耕。圖/良醫藥師本舖提供
齊聚參訪交流「良醫藥師本舖」, 雙方跨域合作共同為台灣永續醫療健康發展議題深耕。圖/良醫藥師本舖提供

順應預防醫學健康趨勢，羅東博愛醫院積極拓展全人全程照護模式，從預防、篩檢、康復照護和長期照護等，致力在宜蘭縣打造一道堅固的健康防線。許豪執行長帶領團隊前進希臘參加希臘克里特島地中海生活型態醫學研討會，學習「生活型態醫學」，透過良好的生活習慣協助人們追求健康。今天的永續健康展望參訪活動，從烹飪醫學、減齡餐盤深度了解「良醫藥師本舖」如何將生活型態醫學理念實踐為具體行動，創造新型態社區的服務，讓宜蘭鄉親們獲得更好的生活品質。

羅東博愛醫院&醫療財團法人羅許基金會執行長許豪、王文彬院長&副院長葉顯堂代表團一行 12人參訪交流坪林茶鄉「良醫藥師本舖」店址：新北市水柳腳37-1 號。圖/良醫藥師本舖提供
羅東博愛醫院&醫療財團法人羅許基金會執行長許豪、王文彬院長&副院長葉顯堂代表團一行 12人參訪交流坪林茶鄉「良醫藥師本舖」店址：新北市水柳腳37-1 號。圖/良醫藥師本舖提供

本次的學習之旅從穿越MATSU松咖啡館的健康之門開始，細細品嚐有許多健康元素。這裡實踐醫食同源的健康飲食的概念，營養均衡的飲食元素和優質的咖啡、茶禪輕食展現出一種全新的生活型態醫學及健康風貌。樂齡生活結合銀髮族「健康護照」與在地茶鄉風情，此舖所流露出的健康快樂精神，正是羅東博愛醫院創新營造健康生態系的起點。

「良醫藥師本舖」在社會責任與永續發展，致力於健康、公益、營養保健活動，結合醫藥資源，傳遞健康多元化價值，在社區健康與預防醫療等領域深耕多年，從茶鄉特色發展「健康護照」，推廣「健康講座」、「健康養生活動」傳遞身心靈健康知識，本次雙方跨域合作共同為台灣永續醫療健康發展議題深耕健康生活。

羅東博愛醫院&醫療財團法人羅許基金會許豪執行長表示:未來期待我們將實際投入社區、貼近人心，成為新一代的醫療風向。創造台灣的 Blue Zone，而台灣的 Blue Zone，在宜蘭。。圖/良醫藥師本舖提供
羅東博愛醫院&醫療財團法人羅許基金會許豪執行長表示:未來期待我們將實際投入社區、貼近人心，成為新一代的醫療風向。創造台灣的 Blue Zone，而台灣的 Blue Zone，在宜蘭。。圖/良醫藥師本舖提供

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 開飲料店不如買00929 上班族存這張數每月爽領2萬9

  2. AI伺股器大爆發 誰是下一個緯創？上攻萬八就靠這7雄

  3. 勞保中斷退休金怎麼算？2規定看懂領多少錢

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。