5年飆漲9成！ 這縣市預售屋房價漲幅居冠 新竹只能排第二

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近年來全台各地房價漲幅明顯，部分縣市的房價漲幅更是猛烈。永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近五年來七都預售大樓和中古大樓單價變化，發現新竹縣市、台中與台南預售屋漲幅都飆破8成，台南預售房價更飆漲近9成！而從中古屋漲幅來看，新竹縣市以65.7％奪冠，雙北以南五都漲幅均超過35％。

台南預售大樓單價在五年間從每坪17.8萬元漲到33.7萬元，漲幅為89.7％，將近9成，為七都之冠。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，台南預售市場受惠於台南科學園區的崛起，加上台商製造業大量回流，新建工廠、擴廠效應，增加大量工作機會，帶動台南人口移入，短短幾年就業人口迅速提升至9萬人，購屋需求迅速成長的同時，亦吸引大量外地客進場投資置產，再加上台南房價基期較低，使台南預售大樓在五年間飆漲猛烈。

新竹縣市預售屋大樓漲幅在七都排名第二，從2019年每坪24.4萬漲到2023年的45.0萬，漲幅為84.7％。陳金萍表示，新竹縣市受惠於竹科效應，吸引眾多人口遷往當地居住，且購屋族群大多是高收入所得的科技新貴和工程師，房價負擔能力佳，導致房價迅速攀升。此外，新竹縣市因腹地有限，新增供給少，導致市場供需失衡，供不應求的狀況下，在精華地段如新竹市東區、新竹縣竹北區等地的預售案單價都續創新高，連帶推升中古屋房價，讓想在新竹置產的族群，購屋負擔漸趨沉重。

陳金萍指出，台中因有中部科學工業園區、台中工業區以及台中精密機械園區三大工業園區提供大量就業機會，再加上捷運與快速道路的開通，南來北往相當便利，房市自住、置產需求強勁，不論是豪宅聚落的七期重劃區，抑或是海線的台中港特區，房市多點開花、產品多元，交易穩定。五年間台中預售屋大樓單價從每坪24.3萬漲到44.4萬，漲幅為82.6％，僅小幅落後台南與新竹。

觀察近五年七都中古大樓的房價，除雙北外，其餘五都房價漲幅均超過35％。陳金萍分析，雙北市房價處於相對高檔，上漲力道有限，其餘五都因房價基期較低，漲勢相對明顯。桃園以南五都在2019年時，中古屋大樓單價都還維持1字頭，五年間房價均攀升至2字頭，新竹縣市更突破3字頭，漲幅高達65.7％，其次則是台中漲幅40.9％，桃園與高雄漲幅也都在35％以上。陳金萍補充，通常有產業聚落以及有重大建設或開發題材挹注的地區，往往能夠帶動在地的購屋需求，房價自然有撐。加上近幾年因通膨、缺工、缺料等因素，預售價格難降，當預售屋房價起漲，便連帶推升中古屋房價，這也是新竹縣市、台中與台南漲勢明顯的主因。