金龍年主流現身！這2檔冷門ETF報酬率完勝0050、0056

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【旺得富理財網 王順泉】2023年高股息ETF大放異彩，不僅配息豐厚，股價表現也相當亮眼。不過，進入2024年，台股元月行情先下後上，在台積電法說會之後，科技股重回主流，帶領大盤上攻，主要高股息ETF今年來報酬率多呈現小跌，但「含積量」較高的市值型ETF，以及半導體相關ETF，表現相對強勢。

元旦開市以來跌跌不休的台股，在上周四台積電法說會後多空翻轉，台積電釋出半導體庫存恢復健康水位，今年整體半導體產業產值（不含記憶體）可望年成長10%，晶圓製造預估年成長約20%，而台積電在AI、高效能運算（HPC）需求帶動下，全年美元營收有機會年增21~25%。

觀察美股表現，道瓊、S&P 500、費半指數皆連續創歷史新高，其中費半指數早在去年12月即領先創高，本月以來持續改寫高點紀錄，在美股4大指數中表現相對強勢。而那斯達克指數雖尚未創高，但大型科技股的那斯達克100指數則與費半一樣，早在12月就改寫高點。由全球股市領頭羊美股的漲升內容來看，科技股、半導體成為主流的趨勢已然形成。

今年來表現較佳的相關ETF，以00886永豐美國科技報酬率6.81%最亮眼；00830國泰費城半導體也有6.47%，追蹤費半指數績效相當不錯；00662富邦NASDAQ追蹤的是那斯達克100，表現優於那斯達克指數，今年來績效達4.64%。

此外，「含積量」高的台股市值型ETF，包括006208富邦台50、0050元大台灣50、今年來報酬都在1%以上。「純電子」0052富邦科技、0053元大電子雖然相對冷門，但今年來報酬分別達2.78、1.8%，表現優於0050與006208。而主要高股息ETF包括0056、00878、00929、00919等，今年來報酬率約在-1%上下。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。