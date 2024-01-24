印尼臺灣形象展5月重返雅加達 國家代表隊徵集報名中

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由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的2024年印尼臺灣形象展，闊別4年即將於今年5月16日至18日重返雅加達。印尼為東協第一大經濟體、第一大人口國及第一大清真市場，其GDP成長率近年維持5%以上，高於全球平均值。看好印尼持續成長的經濟力道及充滿爆發力的2.78億龐大內需市場，貿協號召臺灣企業一同參加臺灣形象展，組成「國家代表隊」，向印尼產業界、政商界展示臺灣優秀的軟硬科技實力，爭取合作商機。

2024年印尼臺灣形象展依據最新印尼政策、當地市場需求及消費趨勢，鎖定「智慧製造」、「智慧醫療」、「綠色永續」、「清真」及「智慧樂活」5大展覽主軸，並同步於展覽期間辦理商機媒合會、論壇、研討會等商務交流活動，為臺灣企業全方位搭建商機平台，鏈結臺灣參展商與印尼中大型買主及政府專案，協助我商爭取商機。

印尼近年智慧製造需求遽增，在佐科威總統提出「印尼製造4.0」經濟政策後，積極與多國合作希望將印尼從傳統工業製造轉型為綠色工業製造，目標2030年躋身世界十大經濟體之列，加上連續28個月印尼製造業採購經理指數（PMI）的不間斷成長，顯見智慧製造設備需求潛力大。在智慧醫療方面，疫情與AI加速催化印尼智慧醫療的浪潮，因應新興中產階級驅動的醫療需求，近年印尼放寬外商投資醫療院所及開放醫療器材註冊，適合臺灣醫療服務與醫療設備商前往開拓市場。

為達到減碳排放的目標，印尼陸續發布永續發展相關政策，積極推動電動車發展，並逐步建立國家綠色產業，帶動國內綠色市場的需求。印尼因擁有大量鎳資源，強力推動電動車和電池產業。依據印尼工業部規劃，印尼全國四輪電動車的生產量2025年將達到40萬輛、兩輪及三輪電動車將達到600萬台，顯見印尼電動車產業發展潛力無窮。

印尼作為東協第一人口大國及世界第一穆斯林人口大國，有著高度年輕化的人口結構及消費力，追求「綠色環保」、「智慧AIoT」、「樂活健康」、「美味時尚」及「展現亮眼自我」的消費風潮越來越盛，臺灣企業可掌握印尼人口紅利及中產階級人數飆升所帶來的龐大商機，以最「接地氣」的方式至印尼臺灣形象展展出，第一手獲取市場反饋並擴展商業人脈。

2024年印尼臺灣形象展即日起接受報名，報名截止期限為3月1日，早鳥9折優惠截至2月7日，欲拓展印尼版圖的臺灣企業，歡迎加入印尼臺灣形象展的行列，更多展覽資訊請參考報名網址（https://events.taiwantrade.com/IDN2024）。