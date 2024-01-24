COMPUTEX官方獎項Best Choice Award 2024熱烈報名中

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「數位轉型」可說是近年來全球產業與各國政府，面對數位經濟衝擊與傳統產業升級的重要關鍵字！由外貿協會與台北市電腦公會共同主辦、亞洲年度B2B科技專業展COMPUTEX，即將在今（2024）年6月4日至7日於台北南港展覽館1館、2館登場。共同主辦單位TCA表示，因應全球對於數位轉型與淨零轉型解決方案需求持續增加，作為國際買主採購指標的官方獎項Best Choice Award（簡稱BC Award）競賽，2024年規劃AI、電動車、儲能、數位健康、智慧零售、智慧城市等熱門競賽項目共15類，更因應國際重視的氣候變遷與企業責任議題，將去年就設立的競賽項目「科技永續特別獎」，調整評分標準與國際趨勢接軌，以鼓勵廠商朝向開發符合環保永續產品的目標邁進。

主辦單位將邀請官、學、研等單位擔任評審團，期能透過BC Award選出更多優秀產品。得獎產品除了將於展中擁有專屬展示區，年度大獎及金獎獲獎廠商更將於開幕典禮進行頒獎。得獎產品不僅在展中可獲得海內外媒體關注，更是廠商科技產品獲得肯定的年度重要競賽獎項之一。

TCA指出，AI應用可說是未來企業必備技術，企業採購也將陸續要求產品必須具備AI功能（如AI PC、AI手機、智慧車等），尤其是生成式AI（GenAI）與大型語言模型（LLM），因為在Gartner日前所發佈的2024 年十大戰略技術趨勢中，當中跟AI有關包括「全民化生成式AI」、「AI增強開發」、「智慧應用」等，所以軟硬整合的AI應用解決方案與AI裝置，可說是2024國際買主解決方案重點採購項目之一。

由於全球2050淨零排放（Net Zero）浪潮與歐美碳邊境調整機制（CBAM）趨勢，要求須透過數位科技進行碳排放計算與驗證，以符合淨零排放統計規範要求；歐盟針對電子產品啟動數位產品護照（DPP）規範，要求供應鏈、企業、政府和消費者之間，必須透過電子數位工具，共享包含產品來源、成分以及維修和拆卸可行性等資訊，實現循環經濟之目標；因應未來國際採購趨勢，產品必須符合國際環保規範，因此「科技永續特別獎」今年調整評分標準，涵蓋「原物料」、「化學毒物管理」、「氣候變遷」等三大項，以符合國際規範，跟國際接軌；再加上各國證券監管機關要求上市公司必須每年提供永續報告書，確保企業符合環保規範與永續經營要求，使得與EV、儲能、智慧能源等相關的科技解決方案，以及符合永續規範的科技產品，突破傳統IT應用領域，成為新一代國際買主採購新指標。

BC Award 2024競賽已於2023年12月11日開放報名，參展廠商享有前5項報名產品免費參賽，詳細參選辦法請參考Best Choice Award官網，歡迎海內外參展廠商踴躍參與！報名網址：https://bcaward.computex.biz/application/2024/login.aspx。