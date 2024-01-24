金龍年將至 momo富邦媒線上點燈銷售雙位數成長

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金龍年將至，網購祈福商機現。富邦媒(8454)旗下momo購物網線上點燈買氣漸熱，近一週銷售年增達雙位數成長，其中又以安太歲及求好運的「太歲燈」、「光明燈」最為熱銷。

上班族的開運需求則掀起一股「水晶擺飾」開運新風潮，momo預估於春節前一週將再迎一波線上點燈高峰，為讓民眾可以「隨時隨地」祈福好運，momo集結鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、高雄桂林聖母宮等宮廟，以及知名命理老師新年法會，打造便利的momo線上點燈服務，並於即日起至2月2日推出《九運吉祥龍年》開運秘笈活動，萬件開運商品優惠3折起，加碼再送388元mo幣。

momo分享，民眾為化解龍年犯太歲並照耀新年前途，逢凶化吉的「太歲燈」與祈求平安順遂的「光明燈」仍為今年最熱門兩大燈別，佔momo整體點燈銷售佔比約7成；許多上班族及生意人的求財需求，也帶動「補財庫法會」線上下單熱絡，像是今年首度上線momo的「鹿港天后宮」天公生補財庫法會即備受青睞。

迎接年節momo推薦適合為家人點燈的「鹿港天后宮」開運點燈3盞組、人氣法會「雨揚」2024甲辰新年大法會、百年宮廟「鎮瀾宮」安太歲暨消災解厄祈福大法會等線上祈福首選。

新的一年到來，為居家風水佈局換新的旺季。momo分享，新年前夕站上居家開運組合、招財秘寶皆展現高人氣，其中又以知名命理老師推薦的商品最受青睞，像是由風水大師湯鎮瑋針對2024流年運勢設計「命運好好玩」財庫豐龍旺厝大吉合，一組備齊貔貅地墊、財神春聯、除穢艾草等16件新春居家佈局秘寶，近一個月即狂銷約350組。以靈力最強黃銅為鑄的「命運好好玩」招財麒麟黃銅聚寶盆，為增進財源、穩守財庫的居家風水最佳選擇。民眾對於來年好運的深切盼望，也帶動開運長夾、招財符等隨身開運小物熱銷。

迎新好運，辦公室也要迎接新氣象。momo根據消費觀察，美觀療癒的「水晶擺飾」掀起一股開運新風潮，揮別傳統的樣式，今年momo站上集結應景龍年造型、浪漫愛心外型、質感鹽燈款式的水晶夯品，不只成功吸引年輕族群目光，也滿足消費者辦公桌擺飾兼具開運與療癒的需求。

看準新春祈願商機，momo即日起至2月2日推出《九運吉祥龍年》開運秘笈活動，網羅線上點燈、開運秘寶、招財擺飾、除穢用品等3折起，指定商品下單滿3,888再享送388元mo幣好康(每日限量20名)。