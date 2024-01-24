和碩突破月線反壓續漲 今年資本支出上看110億元

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【時報記者任珮云台北報導】和碩(4938)股價本周突破月線反壓，今早再漲逾2個百分點，有電子五哥中呈現落後補漲。市場傳出和碩接獲將在3月開賣的科技新品AI Pin代工大單，帶動今天開盤股價直衝88.1元，漲幅5.5%，但開高後有解套賣壓阻撓漲勢，近午盤，和碩股價暫報85.7元、漲幅2.63%，成交量1.5萬張。

和碩董事長童子賢日前表示，今年資本支出將超過去年（3億至3.5億美元，約新台幣94.2億至110億元，同時注重營收、股東權益報酬率、毛利率與獲利成長情形。和碩全球擴廠，可望於今年3月的法說會對外公布新廠動工地點與金額。

和碩管理層指出，公司手上有AI PC專案，將具備基本的人工智慧功能，如背景模糊和降噪，但尚未採用諸如大型語言模型等先進的人工智慧功能。儘管管理層預期AI PC將是一個重要的長期趨勢，但他們認為強烈的需求和收入貢獻將需要更長的時間來體現，可能要到2025年才會顯現。

至於伺服器，和碩主要為東南亞的電信客戶製造伺服器，同時致力於在人工智慧和邊緣運算伺服器方面獲得更多客戶。對於人工智慧伺服器，和碩可望在2024年下半年開始為一家中型雲服務提供商進行出貨，並致力於擴大客戶基礎。和碩自2022年成立了一個伺服器業務部門，目前有500-600名員工，其中大多數是研發人員。

在汽車業務方面，和碩預期在2025年達到10%的收入貢獻。和碩目前汽車電子業務營收占比約為中位數位數。公司主要提供汽車電腦、ECU（車身控制器）和電動車充電器，並計畫在2024年擴大到更多客戶。

和碩在印度的擴張持續採積極態度，目前印度佔總銷售的中高個位數。印度工廠從2022年開始大規模生產智能手機。在初期階段，由於生產效率較低，印度的製造成本高於中國。然而，經過一年的運營，如今印度的生產良率與中國相似，顯示獲利能力正在改善。總體而言，和碩期望增加在印度的生產能力，並看到在印度工廠製造個人電腦和寬頻產品的潛在需求。