全球航運供過於求 陽明董座鄭貞茂：動盪中見曙光

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紅海危機未解，全球航運業酸甜自嚐。陽明海運董事長鄭貞茂24日表示，全球市場處於供過於求，航運價格卻在短期上揚，經濟數據也是好壞參半，市場實際上呈現動盪，但多數業者因應危機方式是繞行好望角，很多船隻都持續前進、終會抵達目的地的歐洲港口，正面來看，是看的到曙光！

鄭貞茂24日於中華經濟研究院，以「2024年全球經濟展望-動盪中見曙光」為題，分享他所觀察的總體經濟情勢。

鄭貞茂表示，世界銀行估測2024年全球經濟將進入第三年的放緩，多個國際事件和地緣政治衝突連年發生，導致經濟發展面臨走緩的風險，IMF、世銀、OECD等國際組織對於2024年全球經濟成長的展望，均為2022年以來的最低，充滿不安的氣氛。

全球地緣政治衝突導致歐美的通膨爆發，轉而從貨幣政策緊縮作為調整，美國聯準會在2年內一口氣升息5個百分點。鄭貞茂指出，美國通膨數據目前仍高於預期，與聯準會的2％目標拉大，將影響到聯準會3月的利率決策。

影響航運業成本的國際油價，鄭貞茂指出，目前每天約12％的全球貿易和約300萬桶原油經過紅海，如果運輸成本推高商品價格，未來幾個月通膨將可能再度升高。但由於以巴衝突並沒有真正造成油價上揚，他現在沒有預測，油價接下來會大幅上升或下跌。

對於紅海危機造成運河不順，帶來運價上揚，鄭貞茂說，運價不是業者可以置啄，多數業者的因應方式是繞行好望角，很多船隻預估通過好望角後，進入歐洲港口也需要排隊才能卸貨，恐怕又是再一次的阻塞。

他說，航運業實際上供過於求，全球供應鏈壓力已持續緩解，紅海危機形成的能源供給與價格波動，可能抑制經濟成長，若危機漸漸平息，加上季節性需求疲軟明顯，情況終會回到平常， 目前就是觀察威脅持續的時間。