影》特力屋台東店今開幕 選用紅烏龍打造專屬台東香氛

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居家修繕通路領導品牌特力屋台東店24日上午開幕，特力屋表示，去年在寶桑路興建逾500坪獨立賣場，完成佈局全台各縣市最後1塊地圖，台東鄉親期盼已久。開幕活動包括特力集團總裁何湯雄、台東縣長饒慶鈴、台東市長陳銘風、台東地區農會理事長柳碧鴻、總幹事李建通等人到場。

因應台東店，特力屋特別選用台東特產紅烏龍來打造香氛，饒慶鈴開心指出「台東紅烏龍，在特力屋也找得到喔！」特力屋數位商務及品牌代理業務部資深經理蘇兆威說，因應台東店開幕，針對台東名產紅烏龍研發香氛，目前在台東店首發，未來在其他店家也都買得到，其他香氛也都採用台灣特產，精油則使用法國進口精油，在台灣生產製造。

饒慶鈴表示，感謝特力屋看好台東長期居家裝修及DIY商品需求的成長，並獲得台東地農會的支持，成立大型門店，從去年7月動土，僅經過半年就在今年熱鬧開幕，展現何湯雄對於台東的重視，以及公司的高效率，非常歡迎特力屋來到台東，台東居家市場前景可期，期待特力屋的專業經營理念可為在地居家服務帶來不一樣的視野。

特力集團總裁何湯雄指出，因為母親工作關係，曾在台東住過6年，對於台東有特別的情感，自1995年率先引進DIY風潮，特力屋持續佈局全國各縣市，為台灣無數家庭提高生活品質及居家購物體驗，首度進駐台東，對台灣居家產業具劃時代意義。特力屋台東店是公司第28個大型門店，結合即將重建的農會超市大樓，可望成為台東新興居家生活商圈，帶動周邊經濟發展，期盼特力屋的專業服務品質可為台東帶來更具魅力的幸福生活。