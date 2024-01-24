就近提供職涯體驗 北市職能學院前進社宅辦課程

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台北市職能發展學院及台北市政府都市發展局攜手合作，前進社會住宅辦理技能體驗課程，透過各式多元的體驗內容，讓參與者可以從日常生活的細節中延伸學習，進一步探索未來職涯新方向；勞動局指出，本次活動的目的在於提供一系列的課程，創造學習機會並開啟新的可能性，希望能為社區居民帶來更多技能及知識，開創職涯的第二人生。

勞動局長高寶華表示，職能學院此次體驗課程不僅是為社宅住戶提供更多學習機會，更希望能透過多元豐富的體驗課程觸發學員學習動機，職能學院不僅有學習第二專長的職能進修課程，還有培養一技之長的職前訓練課程，目的在於讓學員在短時間內習得實用技能，增加就業競爭力，應對未來工作市場的需求。

這次參加體驗課程的吳小姐也分享自身的生活經歷，她坦言自從懷孕之後就辭掉工作在家待產，小孩出生後為了陪伴及照顧小孩一直沒回去上班，現在小孩已經上小學，覺得應該要重返職場，但考慮照顧小孩的需求，需要能夠有彈性上班時間的工作，也擔心自己離開職場太久會無法適應。

她說，參加學院體驗課程後，讓自己發現對於烘焙的興趣，快速地找到未來求職的方向，後續想往烘焙領域深度學習，再結合LINE社群銷售手作麵包，工作時間彈性，讓自己能夠在工作與家庭生活中找到平衡，而學院不只有烘焙職類的職前訓練，也有其他行銷、網站架設等實用性課程，後續只要報名參加學院的課程，相信一定可以順利學習，並順利工作。

職能學院主任高俊儀表示，本次活動不僅注重技能的傳授，課程設計也更貼近市民的日常所需，如家用水電、環保布料應用、食材收納清潔技巧、LINE實用小功能等，讓每位參與者都能在學習的過程中感受到樂趣，職能學院未來也將致力於將更多實用的知識和技能帶給社區，讓每位學員都能在學習的旅程中找到更多可能性。