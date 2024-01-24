降低書包重量 北市教育局提醒各校落實3原則

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台北市各校推動書包減重多年，但北市議員何孟樺先前發現，北市國中小中年級書包最重竟達14公斤，邀請北市教育局長湯志民試背，也覺得太重，要求教育局檢討。北市教育局24日強調，將持續要求學校遵守3點原則落實書包減重政策，且由於未來陸續汰換各校置物櫃，鼓勵學校教導學生將用品放進櫃裡，盡量不放進書包。

台北市教育局今舉辦公私立國民小學校長會議，北市教育局長湯志民會中要求國小落實「書包減重」政策，每學期前、後應各測量1次學生書包，重量不得超過體重8分之1。如發現學生背「特大書包」，則要隨時抽測，並利用上、放學時間向家長提醒減輕書包重量。

湯志民建議，學校從減少作業量、改變作業型態、減少紙本作業著手，亦可指導小朋友練習整理書包、善用置物櫃將非作業用品放在學校，以達到書包減重目標，提升孩子身體健康。

湯志民表示，由於不少學生習慣課後參與安親班、補習班，經常要寫學校跟補習班、安親班指派作業，鼓勵學校與補習班、安親班溝通，避免「二次作業」狀況發生。

北市教育局國小教育科長林侑融說明，教育部1999年試辦書包減重計畫，2003年起要求各縣市執研擬書包減重實施計畫，北市學校隨即開始調查學生書包重量，並透過各管道提醒家長一起留意書包減重，近期因議會關心此議題及更新各校置物櫃，希望再向學校宣導落實書包減重政策。

林侑融提醒，護肩、護頸或拉桿書包有特殊功能，本體自然比一般書包來得重，屬於「特大書包」範疇，建議家長選購輕量的書包。她也強調，書包變輕，小孩子上學更快樂，期許親師生一起努力，減重書包。

台北市國小校長協會理事長、雙蓮國小校長張素花表示，學校原則上每月隨機抽查各年級書包重量，也要求各科老師將作業量降到最低，但目前最大困難是孩子常把在安親班使用的學用品及作業一起放進背包，因此，書包減重真的很需要家長、孩子跟學校一起努力。