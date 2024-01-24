《家生活》全家日韓團圓菜上桌 冷凍類業績拚增2成

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【時報記者張漢綺台北報導】因應消費者在家簡單煮的家戶需求，全家便利商店(5903)冷凍4門店舖已達2000店，架上更有超過百道冷凍商組，全家便利商店更於即日起獨家開賣日本第一定食餐廳「大戶屋」及韓國超人氣炸雞品牌「bb.q CHICKEN」的7款美味冷凍料理，全家預估，新品上市帶動相關品類業績成長1至2成。

「全家」觀察近年人口結構改變，2-3人份量的小家庭規格年菜也相當受歡迎，「全家」商品本部副本部長黃正田表示，因應生活習慣及家庭結構改變，消費者在家簡單煮的家戶需求提升，復熱即食、效期長、可囤貨的冷凍料理已成為餐桌便利選項之一。「全家」近年持續擴充店舖冷凍設備，同時瞄準不同餐期缺口，攜手海底撈火鍋、青花驕、Oh my!原燒等餐飲品牌，以餐廳菜單及風味延伸為開發核心，推出多款冷凍商組，一方面滿足消費者居家餐食需求，二方面則藉由「全家」鮮食廠開發技術、便利商店24小時營業、店點密集等業態優勢，助力合作餐飲品牌拓展產品線，並走入消費者家中餐桌。

春節闔家團圓，許多餐廳也將同步店休，「全家」為應援消費者年節的餐桌需求，即起開賣日本「大戶屋」及韓國「bb.q CHICKEN」冷凍料理；首推大戶屋「雞肉什錦燴黑醋」以黑醋醬汁醃漬的厚實腿排搭配繽紛鮮烤蔬菜，色香味俱全；「牛肉壽喜燒」鮮嫩牛五花吸附滿滿野菜甜味，再以壽喜燒醬汁燉煮，適合一家大小品嚐。喜歡韓式料理千萬別錯過bb.q CHICKEN，「辣炒雞」嚴選肉質鮮嫩多汁的國產雞肉，搭配獨門辣炒雞醬，細細拌炒香辣又開胃；酥嫩「秘製鱈魚塊」更嚴選阿拉斯加海域鱈魚製成，裹上特製醬汁，酸甜微辣風味讓人欲罷不能；此外，更有韓國經典必吃美食「泡菜小煎餅」、「雜菜冬粉」及「秘製蝦球」，道地韓式美味簡單復熱即可快速上桌，是春節期間餐桌應援首選。

目前「全家」冷凍4門店舖已達2000店，架上更有超過百道冷凍商組，囊括個人型小吃及適合2-3人小家庭的冷凍料理，此次再於農曆年前開賣大戶屋、bb.q CHICKEN七款冷凍料理，預估新品上市帶動相關品類業績成長1至2成。