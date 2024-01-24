韓劇天國的階梯翻版 52歲女罹眼癌良醫助她保住靈魂之窗

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知名韓劇「天國的階梯」女主角因罹患罕見眼癌因此與男主角展開史詩般的愛情故事，嘉義1名52歲女子去年診斷右眼罹患眼癌，黑色素瘤佔滿3／4的眼球，轉診至中國醫藥大學附設醫院醫師透過複雜手術將玻璃體切除以及長在層狀鞏膜暨脈絡膜腫瘤的腫瘤移除，保住完整眼球，也將視力HOLD住。

中醫大附醫眼底病尖端醫學中心主任陳珊霓指出，長在眼球的惡性腫瘤（眼癌）有9成是長在眼球結構上的黑色素瘤，陳小姐去年(112年)7月因右眼突然看不見，轉至該院透過眼睛超音波、核磁共振檢查，診斷為病理報告發現為脈絡膜惡性黑色素瘤，是由黑色素細胞產生惡性變化而來，是致死率很高的眼睛的原發惡性腫瘤。

陳珊霓解釋絕大多數黑色素瘤發生在皮膚，而眼睛雖較少見，透過腹部超音波與腫瘤掃描確認腫瘤並無全身轉移。

陳珊霓說，亞洲人種發生眼內黑色素瘤更為罕見，每千萬人每年發生率低至6位。根據衛福部110年癌症登記報告，眼內惡性黑色素瘤大約只有17個病例。唯過去針對這類疾病早期治療只有眼球摘除，現行也有質子治療，雖療效尚可，但因療程較昂貴，且腫瘤多數只能維持或稍微減少大小，也有可能伴隨新生性血管青光眼與放射線視網膜病變等副作用。

國外雖有近接治療，但台灣目前尚未引進，為考量腫瘤不斷擴大恐增加手術困難度，為保留其外觀及視力因而設計透過微創玻璃體切除與層狀鞏膜暨脈絡膜腫瘤移除，並將視網膜完整貼合，雖然手術複雜達4小時，但最終仍完整將腫瘤摘除，保留眼球本身與一定程度視力。