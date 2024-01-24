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雪停了！ 合歡山積雪10公分 「藍天映白雪」絕美景色曝光

  • 中時即時 楊靜茹
鏟雪車天未亮時已出動剷雪，24日準時7時開放限加掛雪鏈車輛通行。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）
鏟雪車天未亮時已出動剷雪，24日準時7時開放限加掛雪鏈車輛通行。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

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南投縣海拔3000公尺以上合歡山區積雪厚度達10公分成銀色世界，24日天氣放晴，皚皚白雪加上藍天景致迷人，不過美麗雪景也暗藏危機，警方指昆陽至武嶺、武嶺至松雪樓路段坡度大，有加掛雪鍊車輛仍發生打滑事故，建議四輪傳動車加掛雪鍊通行。

合歡山松雪樓經理張傑鈞表示，合歡山自23日凌晨開始下雪，深夜左右停止，積雪厚度達10公分，24日山上天氣晴朗，山上海拔高，氣溫也在零下1度左右，尚無融雪現象，呼籲上山遊客請做好禦寒及保暖工作。

遊客說，昨天一整天風雪，天氣灰濛濛的，今天出大太陽，老天爺賞了藍天映照白雪美景，武嶺、松雪樓的雪倍仲多人踩踏都髒髒的，所以他們攀上合歡山東峰，遠離塵囂，細細欣賞迷人景致，真的很棒。

仁愛警分局指出，23日起湧上善追雪遊客絡繹不絕，24日7時台14甲線24.1K鳶峰起限加掛雪鍊通行，上午10時半鳶峰至昆陽路段雪消融，改台14甲線27K昆陽起限加掛雪鍊通行，昆陽至武嶺、武嶺至松雪樓路段坡度大，建議四輪傳動車加掛雪鍊通行，以免受困或發生打滑事故。

林業保育署南投分署提醒，民眾上山追雪，除保暖衣物之外，建議穿著適合的鞋子，由於雪地路面溼滑，建議穿著防水、防滑的鞋子，以免發生意外。

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