《國際產業》打贏串流戰 網飛訂閱傲人、盤後飆漲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】影片串流平台網飛（Netflix）上季營收意外強勁，且訂閱用戶數不僅增長超乎預期還創下歷史新高，印證其打擊「寄生帳號」的策略大獲成功。受此激勵，網飛周二盤後股價飆漲8.66%，報534.80美元。

稍早前在一般交易時段，網飛上漲1.33%，收在492.19美元。

網飛公布2023年第四季營收年增12.5%，為88.3億美元，優於市場預估的87.2億美元。每股盈餘2.11美元，不及市場預期的2.22美元，主要受到非現金匯損2.39億美元影響。

截至第四季底，訂閱會員數達2.608億個，超出市場預期的2.56億個，並創下歷史新高。第四季訂閱用戶數大增1310萬個，遠超出第三季的增加876萬個和市場預期的介於800萬～900萬個。

該公司將如此亮眼的表現歸功於其平台的原創影劇大受歡迎，如韓劇改編的實境秀《魷魚遊戲：真人挑戰賽》、新推出的劇集《呼喚奇蹟的光》、原創電影《Rebel Moon-第一部：火之女》、長篇影集《王冠》最終季等。

網飛預估今年第一季營收為92.4億美元，優於市場預估的92.7億美元。每股盈餘預估為4.49美元，亦高於市場預估的4.10美元。

該串流媒體巨頭表示，受惠於訂閱會員數持續成長以及廣告業務投資，今年營收可望實現2位數成長。目前廣告業務尚未成為公司營收成長的主力，希望能在2025年達成這個目標。

此外，網飛宣布部分市場將全面取消無廣告的基本方案，今年第二季從加拿大和英國開始實施。

美國銀行分析師Jessica Reif Ehrlich表示，網飛贏了「串流媒體戰爭」，這樣的態勢越來越明顥。