《經濟》國發會：轉型龍躍 今年經濟2主力、落實供應鏈重組

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【時報記者葉時安台北報導】今年台灣經濟展望及轉型策略，國發會副主委高仙桂以翻轉、龍躍角度切入，全球2024年面臨選舉年，恐受到全球地緣政治衝擊，潛存極大不確定性，而通膨升息結束，主要國家啟動降息循環，全球整體經濟雖然持續疲平，但世界貿易量可望回升，東協、南韓、台灣等以製造業國家添利，國內製造業庫存見底，狀況轉趨復甦，激勵民間投資與出口，取代民間消費，躍居經濟成長主動能，今年台灣經濟可望穩健復甦。政府除將確保經濟金融穩定外，將全力推動淨零與數位雙轉型，落實供應鏈重組，運用台灣優勢，掌握全球經貿變革機會之窗。

國發會副主委高仙桂，今年全球選舉年，加重地緣政治風險，不過半導體庫存去化，台灣如何掌握復甦翻轉契機，以鞏固經濟優勢？有三個翻轉，首先就是降息啟動，而何時會降息，將有通膨下降速度跟幅度、美國經濟軟著陸或硬著陸的兩大觀察點，大陸、美國經濟成長率有阻，拖累全球景氣；其二翻轉即國際貿易回升，庫存調整近尾聲，製造業轉趨復甦，帶動出口延續谷底翻升走勢，國內服務業也持續持穩；最後一點翻轉力為AI強勁，人工智慧助功，消費電子回流，台灣IC產業產值預估達4.9兆元，轉年增14.1%，今年全球終端電子產品出貨量成長率，IEK預估伺服器幅度達6.6%、桌上型電腦2.2%、智慧型手機4.4%，均恢復正成長，筆記型電腦則年減5.4%，不過減幅縮小。綜上，投資與出口扮演成長主動能，日前主計總處預估今年GDP成長率至3.35%。

迎接龍躍，國發會高副主委也直言持續推進三大轉型，其一數位轉型掌握機會之窗，AI去年強勢崛起，2024年目標落地，生成式AI應用今年市場規模將達到666.3億美元，台灣具備軟硬整合優勢，全力掌握垂直應用商機，包括台灣伺服器、晶片都居重要地位，今年全球AI伺服器將超過160萬台，成長率達40%，而全球九成A伺服器由台廠供應，並帶動國內六大零組件(載板、散熱等)銷售額倍增；今年全球半導體產值也可望達5809億美元，成長率達12.6%，台灣半導體產值達新台幣4.9兆元，成長率14.1%，台灣AI晶片先進封裝技術(CoWoS)未來5年以50%的年複合成長率成長。而台灣新總統將上台，持續以五大信賴產業包括半導體、人工智慧、軍工、安控、通訊，國發會也持續推動台灣品牌、金融、人才(數位、雙語)、法規、落實前瞻基礎2.0、兆元投資等要素布局。

第二龍躍為淨零轉型，淨零轉型開創綠色商機，2030年淨零轉型預算近9億元，政府打造四大產業供應鏈，包括光電、風電、電動車、儲能。

第三龍躍為供應鏈重組，供應鏈重組強化競爭優勢，在投資台灣三大方案持續到位，也持續引進代表性外商資金，如日商富士電子增建先進關鍵製程材料廠房、英商高平磊晶研發廠區、德商休斯微持續導入塗布顯影及晶圓貼合先進封裝設備產線及研發。

供應鏈重組方面，半導體以最先進製程根留台灣、成熟製程布局全球，因應國際客戶要求與風險考量。網通設備降低在大陸生產比重，台灣網通供應鏈完整且滿足可信賴要求，台廠大幅擴大在台的高階製程及研發能量，而多數業者也配合歐美客戶要求，大型業者除原本東南亞等主流選項外，也已在墨西哥、印度等第三國設產線，就近供應鄰近市場。至於資訊硬體產業，企業採多元供應鏈分散風險，在大陸保有相當產能供應當地市場，高端產品移回台灣製造，也因應品牌客戶，加碼投資東南亞與印度。