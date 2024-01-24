川普拿下新罕州初選 代表共和黨逐鹿白宮機率增

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美國前總統川普今天贏得關鍵的新罕布什爾州共和黨初選，使他愈來愈有機會在年底的總統大選再度與民主黨現任總統拜登一決高下。

法新社報導，隨著計票工作持續進行，目前還不清楚川普的勝選幅度。美國佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布退出共和黨初選後，前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）成了川普爭取黨內提名的唯一對手，海利堅稱，她會繼續奮鬥下去。

海利在投票後的演說中表示，距離這場競選「落幕還早得很」。她告訴支持者，民主黨希望能與川普較量。

52歲的海利警告：「他們知道在這個國家，川普是拜登唯一能夠擊敗的共和黨人。」

由於這個東北部州的投票率很高，海利原本希望能有重大突破。然而隨著初步計票結果出爐，美國媒體很快便預言她將敗給川普。

在全國共和黨民調中，川普早已遙遙領先，儘管他在擔任總統期間曾兩度遭遇彈劾，卸任後還面臨4起刑事審判。

儘管海利一再質疑77歲川普的心理健康狀況，並警告他若再次當選總統將引發「混亂」，但民調顯示，她在新罕州的支持度仍遠遠不及川普。

下一場共和黨初選將在海利家鄉南卡羅來納州舉行，海利希望能在此扳回一城。

曾6度參與總統競選活動的老將、川普過渡團隊前成員納希吉安（Keith Nahigian）對記者說：「我認為現在是川普和拜登兩人之間的競爭。」

拜登的競選團隊也表示，繼首站愛荷華州後，川普今天在新罕州再下一城，這意味他幾乎肯定將代表共和黨角逐2024年總統大選。