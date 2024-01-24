情趣品牌揭情人節地雷禮物排行 冠軍不是卡片竟是「它」

迎接即將到來的情人節，日本性健康產品品牌 TENGA 為大家盤點人氣及地雷禮物排行榜，揭示男女在贈禮上的習慣差異，其中地雷榜單中，卡片總被認為是各大送禮節日的最雷第一名，沒想到竟被彩妝打敗；而皮夾、珠寶等好感禮物，卻只排在香氛之後，可見情侶送禮須依照對方喜好做好功課。

TENGA透過《OpView社群口碑資料庫》歸納出網友們認為的５大情人節熱門、地雷禮物排行。熱門排行第五的「皮夾」因實用性上榜；第四的「花卉」被評為「最不容易出錯的禮物」；「飾品」則排行第三，有許多人更是因為能客製化而認為它更深具意義；「甜食糕餅」位居第二，搭上近期 DIY 手作體驗的熱潮更蔚為風潮；而最受歡迎的「薰香／香氛」聲量是第五名皮夾的三倍多！因現代人注重個人形象及儀式感，加上有網友指出香水禮盒等產品非常有誠意，又有機會客製伴侶間專屬香氛，不管在使用或觀感上都超受歡迎。

也有一些商品是許多人不希望收到的禮物：排行第五的「衣物穿搭」因個人喜好及適合版型皆不同而容易踩雷；「電子產品」則是因其價格高昂，做為贈禮會讓雙方都倍感壓力而排行第四；第三「現金禮券」雖非常實用，卻時常被批評沒誠意，以為用金錢就能交差了事；「卡片」排行第二，容易因為字的美醜及內容而影響收禮者心情；「彩妝保養品」則是地雷禮物榜首，因收到後若不適合或也很難處理或轉送，是很容易造成對方困擾的禮物。

談到男女贈禮的習慣時，又是另一番學問，根據「TENGA 贈禮行為大調查」顯示，談到贈禮動機時，比起多人歡聚的「聖誕節」，男性在「情人節」贈禮的頻率更是來到30％的高比例，不過男女的贈禮習慣卻不相同，當遇到禮物是「覺得適合對方就買下來贈送」情況時，女性贈禮的頻率一樣是遠高於男性許多，尤其是面對另一半時更高達74.1％，幾乎是每四位女性就會有三位會看到適合禮物就送給另一半。

TENGA於亞洲市場進行的調查顯示，TENGA 做為贈禮的使用率竟達9成之多。對此，品牌特意為各族群消費者盤點情人節禮物推薦清單，替各式需求找到最適合的贈禮。新上市「TENGA 可可風味糖」除了歸類在熱門禮物排行榜第二的「甜食糕餅」外，造型更採用經典 TENGA CUP 設計讓人會心一笑還推出美味香蕉、脆粒草莓、原味可可三種口味任君挑選。「TENGA UNI 由你隨行套」則適用各式使用情境，各式紋路的多重體驗，徹底打破性別使用框架，讓贈禮者不再擔心該送什麼；而「iroha SVR巧振環 暮光限定色」更以讓女性怦然心動的夢幻設計，有機會增加情侶間關係維護。