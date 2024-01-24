民眾提「廢除內側禁行機車、兩段式左轉」 交通部否決曝原因

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有民眾去年在公共政策網路參與平台提案「廢除一般道路內側禁行機車、兩段式轉彎及考照制度改革」，有5895人附議通過連署門檻，交通部今（24）日回應，考量路口道路幾何及車流差異，應給予地方政府因地制宜評估規劃機車行駛車道及兩段式左轉管制措施，不宜全面廢除。

該提案指出，內側禁行機車旨在分開汽車與機車，從而減少事故率的發生，實際上，當所有機車被趕去外側車道時，需要閃避臨停車、違停車、路邊載客的計程車，甚至是大型公車，使機車必須以生命安全為賭注玩一場障礙賽。

該提案還指出，台灣最初自日本借鑑而來之「兩段式左轉」，在日本僅50 c.c. 以下機車，因為機械限制，難以跟上轉彎車流，所以才需兩段式轉彎，台灣政府根本是胡亂借鏡，設立時毫無科學根據可言，連政策都抄一半還抄錯。

該提案建議考照制度改革，包括場內路考新增緊急煞車、閃避、預測危險情況及改變路線等各種路況考驗、場外路考新增由教官帶路，測驗右轉靠右、左轉靠左、禮讓行人等正確駕駛觀念，希望一段時間後，直接轉彎可以常態化。

交通部對此表示，現行《道路交通安全規則》第99條第1項規定，機車行駛車道，首應依標誌或標線之規定行駛，在無標誌或標線者，依通則性規定行駛，而有關機車是否兩段式左轉，是為機車行駛車道之安全配套。

交通部2023年5月4日檢送「改善機車交通環境之原則及作法」予各縣市政府，供各地方道路交通主管機關因地制宜檢討車道使用規劃，如在公車及其他大型車尖峰小時流量大，例如大於每小時170輛，或考慮機車流量、外側車道寬度、路邊停車干擾等因素，可因地制宜檢討第3車道開放機車行駛。

至於考照制度改革，交通部表示，公路局自2019年推動機車駕駛訓練計畫，補助及鼓勵民眾透過完整駕駛訓練後再申請考驗取得駕照，增加場內模擬教案訓練，經統計至2022年經機車駕訓可降低違規風險56％、肇事風險35％。

交通部表示，公路局今年持續推動辦理機車駕駛訓練制度計畫及道路訓練等措施，並將針對法規新制、重要觀念適時檢討調整考驗內容，持續檢討精進機車駕駛人訓考制度。