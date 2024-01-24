寒流發威！PChome 24h購物「衝鋒外套」近一周銷量成長一倍、「暖暖包」單日銷量衝破1.5倍！

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入 冬最強寒流壟罩全台！PChome 24h購物「衝鋒外套」近一週銷量成長一倍、 「暖暖包」單日銷量衝破1.5倍。

綜觀站上保暖家電的銷售數據，PChome 24h購物發現近一週（1／16-1／22）以電暖器的買氣最為亮眼，與前一週相比成長27％，顯示電暖器仍是多數消費者對抗寒流的家電首選

中央氣象署近日發布21縣市低溫特報，不少地區因此宣布低溫假以保護民眾上班上課安全，可見此波寒流威力不容小覷。

PChome 24h購物推出「WINTER SALE」特賣專區，集結天冷必備的保暖家電、發熱寢具、暖手暖腳法寶等一應俱全，其中電暖器全館滿額最高登記送限量500 P幣，滿999元還能登記抽10,000 P幣。1／31前全站單筆消費滿490元並選擇7-11取貨，登錄再送限量大杯熱拿鐵。

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除了室內必備的保暖家電，寒流天出門在外更需要注意保暖，PChome 24h購物觀察近三天（1／20-1／22）站上搜尋關鍵字，「衝鋒外套」一躍成為熱搜排行榜前三名，近一週（1／16-1／22）站上銷量更成長一倍。

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