大陸藍領收入報告 月嫂、貨車司機、外賣員成top3

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首都經濟貿易大學下屬研究中心23日發佈《2023中國藍領群體就業研究報告》，透過數據分析大陸藍領族群的求職就業的現狀趨勢，顯示2023年藍領族群的月均收入為6,043元（人民幣，下同），與去年基本持平，近年與白領差距縮小。其中以月嫂、貨車司機和外賣員的單月收入水準較高，分別為8,824元、7,641元、6,803元、位居藍領收入前三名。

細分產業來看，隨著產業結構調整，第三產業的藍領工資水平逐步攀升，第二產業中如建築零工、普工等傳統藍領群體收入處於中等水準。同時屬於服務行業的保潔、保安和服務員則在藍領族群中收入較低。

在就業趨勢上，餐飲和外賣市場向三四線城市深入拓展，帶動本地業務，為外賣員在本地就業創造條件。報告顯示，外賣員的本省就業比例高達73％，僅次於服務員。另外工廠普工、月嫂、保潔、建築零工跨省流動情況則較普遍，這與製造業用工需求和城市服務需求多集中在一二線城市有關。

據每日經濟新聞引述該報告，過去10年大陸藍領族群平均月收入顯著提升，由2012年的2684元增至2023年的6043元，是原來的2.26倍，與白領群體的平均月薪相比，二者的差距逐漸減小。

此外，日前一段90後泥瓦工一家三口半月收入4萬元影片引發網友熱議。21世紀教育研究院院長熊丙奇認為，隨著出生人口的變化，10年之後，技能人才的薪資待遇會高於學術型人才。他認為如今提倡淡化學歷，崇尚技能，國家一些技能型職缺緊缺，如果年輕人都希望去做高大上的工作，會造成結構性就業難，「大學生要學會淡化學歷，強化技能」。