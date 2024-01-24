寒流送暖揪甘心 沿海偏鄉學童獲贈課桌椅

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台灣環保基金會秉持對社會的關懷，今天捐贈送1批優質課桌椅設備給彰化縣陽光少年展夢會，並為該會學童進行綠能DIY課程，盼為改善台灣教育環境及培養學生對綠色能源的認識和技能持續發展出一份心力。

居中促成捐贈活動的彰化縣議員周君綾表示，沿海偏鄉學童的學習資源較匱乏，很感謝台灣環保基金會來到彰化縣陽光少年展夢會捐贈課桌椅，讓小朋友在學習過程不孤單，台灣環保基金會還帶來環保小尖兵課程，讓小朋友了解環境如何永續發展。

「謝謝你們！」伸港鄉新港村長說，感謝台灣環保基金會來偏遠地區捐贈課桌椅給村內的學童使用，有舒適的學習環境就能提高學習效率，今天小朋友有好的課桌椅，邊享用麥當勞美食邊上課，玩得很開心。

彰化縣陽光少年展夢會負責人陳聿琦指出，感謝縣議員周君綾引薦台灣環保基金會到協會贈送課桌椅，該會還在籌措期間，擁有課桌椅可以帶給學生很好的環境，協會內的學生的學習課程內需要電腦設備等，希望各界能夠支持協會，讓學生的學習環境更好。

台灣環保基金會副董事長謝孟霖說，綠色能源不僅是未來的趨勢，更是地球上每一份子的共同責任，希望透過捐贈課桌椅設備，為學生提供一個更優質、更舒適的學習空間，同時培育今日的小小主人翁成為未來環保領域的專才，共同為提升學習環境和環保教育出一份心力，推動台灣的可持續發展。

今天捐贈課桌椅設備符合人體工學設計，以確保學生們在學習時能夠保持良好的坐姿，減少不必要的身體負擔，同時提供更好的學習體驗，小朋友試坐後都覺得佷舒適。