現代商用車台南店全新開幕 五噸車款霸氣登場

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文/王志誠

現代(HYUNDAI)汽車為搶佔台南商用車市場，擴大保修服務能量，建構台南永康全新會所，今(24)日舉行隆重開幕儀式，並即祭出「來店賞車/試乘送好禮」，及「車輛進廠保修專案優惠」活動，以回饋展臂歡迎現代商用車回娘家。

該據點由現代汽車雲嘉南經銷商-陸威達國際汽車所斥資建構，占地約1,000坪，擁有舒適的賞車及快速保修服務空間。該店也成為現代汽車全台第9座「商用車」專屬銷售維修據點，擴大台南車主後勤支援能量。

該台南店開幕儀式，由陸威達國際汽車董事長林敏益主持，包括現代汽車總代理南陽實業多位高層、租賃公會、機械公會、林董事長雲林、南投同鄉會及地方政要等貴賓到場祝賀，並舉行HYUNDAI五噸商用新車交車儀式，為該台南店開幕活動錦上添花，場面熱絡。

由於南部科學園區的蓬勃，帶動台南經濟活動的熱絡，台南商用車市場需求殷切，也成為各車商的必爭之地。據悉，現代(HYUNDAI)商用車在台市場立足多年，主攻9人(7人)座商務車及3.5噸、6.5噸、7.8噸貨車為主，近期配合國內商用車法規的開放，5噸級商用車去(2023)年強勢登場，立即成為市售同級車款新勢力。

值得一提的是，有柴油小霸王稱號的現代(HYUNDAI) 3.5噸商用貨車Porter pro，原就以耐操、載貨空間大、省油(新世代柴油渦輪引擎)、舒適(豪華轎式內裝)、安全(車頭井字型強化鋼梁)，而且價格具競爭力，成為國內3.5噸同級商用車款銷售第一，去(2023)年度暢銷近6,000台。現代去年5噸車款霸氣登場，預料也將繼3.5噸車款後成為商用車市場新寵。

出席開幕式的現代汽車總代理南陽實業副總經詹醒昇表示，HYUNDAI商用車致力成為客戶事業的最佳夥伴，打造高品質、信賴滿意和先進科技的商用車款，全面訴求歐化人性設計、高效能動力特點，滿足廣大營業商用車客群。

詹醒昇指出，有鑑於國內商用車法規開放後，HYUNDAI商用車推出5噸級新車系列，其中QT500大霸王，以「5夠霸 - 大載貨、大安全、大舒適、大車格、大安心」五項霸氣優勢，搶攻國內5噸商用車短中程運輸，全力幫助中小企業頭家稱霸在每一條道路上。

陸威達國際汽車董事長林敏益表示，HYUNDAI 五噸QT500大霸王商用車，擁有同級車最寬超大貨床(2.22米)，以國內常見1.1米寬棧板而言可輕鬆雙倍貨運量，真正實現一趟抵兩趟的載送效益，同時與車體打造廠合作，不管是框式木床、廂式、冷凍、油壓尾門或特殊規格，可一條龍化購車改裝認證作業，幫助企業頭家掌握每個賺錢機會。

林敏益強調，為提供台南頭家更舒適的賞車及快速保修服務空間，該公司斥資興建全新現代「商用車」專屬銷售維修據點，也是現代汽車全台第9座「商用車」服務站，可提供台南頭家更快速周全的後勤奧援。

由台南市政府經發局主辦的2024臺南車展，本周1/26~29將在大台南會展中心舉行，HYUNDAI商業車及電動車也將於現場展示，民眾可前往體驗集安全、性能、設計一次擁有的車款。

出席陸威達現代商用車台南店開幕剪綵貴賓包括：.陸威達國際汽車董事長林敏益、現代汽車總代理南陽實業副總經詹醒昇、台灣機械公會理事長魏燦文、.經濟部中小及創新署台南市服務中心主任陳宗明、南陽實業高屏公司總經理王調正、南陽實業嘉南公司總經理周俊良、台灣區南投同鄉會總會長陳甲乙、台南市雲林同鄉會理事長施朝桂、台南市小客車租賃公會理事長陳璟鋒及市議員朱政軒、黃肇輝、陳皇宇等。

陸威達國際為現代汽車雲嘉南經銷商；仁德旗艦店在臺南市仁德區中山路202號，臺南商用車中心在台南市永康區正南三路416號。

網址：//www.icars.tw/main/about.aspx