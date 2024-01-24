獲平反！ 退休職工舉報農機局長被判刑 官方成立聯合調查組

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繼日前河北遷西縣老幹部「遷西好人」舉報縣委書記被逮捕平反不起訴後，安徽省微信公眾號「碭山發布」24日消息，安徽省宿州市碭山縣聯合調查組當天通報：近日有媒體發布〈安徽碭山先進工作者舉報局長後被判刑〉新聞。碭山縣委縣政府高度重視，已成立由縣紀委監委、縣委政法委、縣委組織部等部門組成的聯合調查組迅即開展調查工作，將在全面查清事實基礎上，依法依紀依規處置。

大陸赤焰新聞此前報導，7年前，安徽宿州市碭山縣農機局退休職工李平，實名舉報該局局長王超的經濟問題，16個月後，李平夫婦及親屬三人突然被當地公安機關以「涉嫌合同詐騙罪」刑事拘留，2018年7月5日分別被判刑一年三個月至一年六個月。李平及其家人對判決結果不服，經過不懈維權，檢察院最終撤回起訴。隨後，李平及其家人共計獲得約75萬元（人民幣，下同）的國家賠償。蹊蹺的是被舉報人王超仍於去年按照正常程序辦理退休手續（待遇被提半級，即享受正科待遇退休）。碭山縣紀委監委回應稱，對王超的調查仍在進行中。

據瞭解，1960年出生的李平於1979年參軍入伍，服役期間，被評為地雷、爆破二級能手，轉業到碭山縣農機局後，又連年被評為「先進個人」「先進工作者」等榮譽稱號。2014年初，縣紀委駐農業局紀檢組長王超到縣農機局出任局長。從2016年3月起，他開始向紀檢部門舉報王超的經濟問題，但舉報材料大多都石沉大海。

2017年7月17日，李平和妻子、弟弟突然因涉嫌「合同詐騙罪」被當地警方刑拘，8月22日被執行逮捕。2018年7月5日，碭山縣法院以「合同詐騙罪」分別判處3人一年三個月至一年六個月的有期徒刑。三人不服判決，提起上訴。2019年1月17日，宿州中院認為原判事實不清、證據不足，裁定撤銷原判，發回重審。重審期間，碭山縣檢察院以事實不清、證據不足為由撤回起訴。2021年11月25日，宿州中院賠償委下達國家賠償決定書，分別對三人進行了國家賠償，其中李平獲賠償金17萬0506.7元、精神損害撫慰金3萬1000元。

赤焰新聞報導，碭山縣紀委監委第二紀檢監察室黃姓工作人員22日下午在電話回應稱，根據李平的舉報，王超已於2020年因公款旅遊問題被縣紀委監委給予黨內嚴重警告處分，對於李平舉報的其他問題，目前仍在調查中。