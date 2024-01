PEUGEOT 3008 GT經典版限量上市

PEUGEOT 3008因曾獲得歐洲年度風雲車European Car of The Year Award殊榮,成為1964年創立獎項以來首款獲獎之運動休旅車榮銜。總代理寶嘉聯合與法國原廠爭取PEUGEOT 3008 GT經典版,限量200台上市。 PEUGEOT 3008,以法式獨到設計美學、高效節能的精湛動力科技、直覺靈活駕馭感受,豐富配備及完善主被動安全,上市後成功擄獲消費者青睞,迄今全球已銷售超過132萬輛,奠定運動休旅領導之姿。 為讓消費者輕鬆入主歐洲年度風雲車款,寶嘉聯合與法國原廠爭取PEUGEOT 3008 GT經典版,同樣搭載蟬聯8屆國際引擎大賞International Engine of the Year最佳引擎之1.6L缸內直噴渦輪增壓汽油引擎及EAT 8智慧型8速手自排變速系統,高效運轉品質、綿密齒比設定締造優異動態表現,不僅強勁輸出180匹最大馬力/250牛頓米最大扭力,更擁有每公升15.5公里的精湛節能;結合PEUGEOT i-Cockpit直覺駕駛操作介面,懸浮式抬頭顯示儀錶、8吋全彩觸控螢幕音響通資系統及小盤徑方向盤,搭配F1方向盤換檔撥桿,操之在握的靈活操控感受,為駕駛造就豐富駕馭樂趣。 PEUGEOT 3008 GT經典版除擁有6具SRS輔助氣囊及ISOFIX兒童安全座椅裝置,更標準配備ADAS先進駕駛輔助系統及Park Assist駐車輔助系統、VisioPark前 / 後方多模式環景駐車輔助系統等,以完善駕駛輔助科技有效提升行車便利性,更為守護全車乘員安全無所妥協。 PEUGEOT 3008 GT經典版延伸GT車型旗艦規格,全車採法國原裝雙皮革座椅設計,雙前座更配備德國AGR背脊健康座椅,並提供多模式按摩功能,有效減緩長途行車疲憊感受。同時,PEUGEOT 3008 GT經典版也擁有腳踢感應式電動開闔尾門,對於滿手物品時可輕鬆腳踢感應開闔,大幅提升放置物品之便利性。 PEUGEOT 3008 GT經典版即日起於PEUGEOT全台展示中心上市,建議售價149.9萬元起,限量200輛。